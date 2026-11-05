يبحث كثيرون عن طريقة بسيطة لتخفيف جفاف الجلد حول العينين وإضفاء ليونة عليه، ويبدو زيت اللوز الحلو خياراً شائعاً لأنه خفيف نسبياً ويمتصه الجلد بسهولة. وأفضل وقت لاستعماله هو الليل قبل النوم بنحو ثلاثين دقيقة، حين يكون الوجه نظيفاً ولا يوجد مكياج ولا تعرض للشمس، ويبقى الزيت على الجلد ساعات طويلة دون أن يزعجك.

تنبيه مهم من البداية: الزيت يرطّب الجلد ويمنحه نعومة، لكنه لا يعالج الهالات الداكنة الناتجة عن الوراثة أو قلة النوم أو الأنيميا علاجاً جذرياً، ولا يزيل التجاعيد العميقة. توقّع تحسناً في الملمس والجفاف فقط.

خطوات التدليك

اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، فالجلد حول العين رقيق وحساس للعدوى. نظّف الوجه بغسول لطيف وأزل المكياج تماماً، ثم جفّف بمنشفة نظيفة بالتربيت لا بالفرك. ضع نقطتين إلى ثلاث نقاط من زيت اللوز الحلو على طرف البنصر. القليل يكفي، والإكثار لا يزيد الفائدة بل قد يسبب انتفاخاً صباحياً. دفّئ الزيت بفرك البنصرين معاً بضع ثوانٍ. ضع الزيت بالتربيت الخفيف على العظمة تحت العين، بعيداً عن الجفن السفلي وحافة الرمش لتجنب دخوله العين. دلّك بحركات دائرية صغيرة من الزاوية الداخلية للعين نحو الخارج باتجاه الصدغ، لمدة دقيقة إلى دقيقتين لكل عين، بضغط خفيف جداً بالبنصر لأنه أضعف أصابع اليد. أنهِ التدليك بتربيت هادئ على المنطقة كلها، ثم اترك الزيت دون شطف. امسح الزائد بمنديل نظيف إن بدا الجلد لامعاً جداً، ثم نم على ظهرك إن أمكن حتى لا يلتصق الزيت بالوسادة.

المتطلبات قبل البدء

زيت لوز حلو نقي، ويفضّل المعصور على البارد، في عبوة زجاجية داكنة.

ابتعد عن زيت اللوز المر لأنه غير مناسب للاستعمال الموضعي على الجلد.

يدان نظيفتان ووجه خالٍ من المكياج.

مناديل ورقية نظيفة لمسح الزائد.

اختبار الحساسية أولاً

الجلد حول العين أرق من جلد بقية الوجه، ولذلك افعل ما يلي قبل أول استعمال: ضع نقطة زيت على باطن الساعد أو خلف الأذن واتركها أربعاً وعشرين ساعة. إن ظهر احمرار أو حكة أو طفح فلا تستعمله. ومن لديه حساسية من المكسرات عموماً يتجنب زيت اللوز تماماً.

ملاحظات وتحذيرات

لا تضع الزيت داخل العين. إن دخلته قطرة فاغسل العين بماء نظيف فاتر واستشر الطبيب إن استمر التهيج.

تجنب الضغط القوي أو سحب الجلد، فهذا يضر الجلد الرقيق ولا ينفع.

الجلد الدهني أو المعرّض لحبيبات الميليا الصغيرة قد لا يناسبه الزيت، فجرّب مرتين أسبوعياً أولاً ولاحظ النتيجة.

إن استيقظت بانتفاخ أو احمرار في الجفون فقلّل الكمية أو توقف.

الانتظام أهم من الكمية: ثلاث إلى خمس ليالٍ في الأسبوع أفضل من الإفراط ليلة ثم الانقطاع.

لا يغني الزيت عن النوم الكافي وشرب الماء ومعالجة أسباب الهالات الطبية، فإن كانت الهالات شديدة أو مفاجئة فراجع طبيب الجلدية.

متى تتوقع النتيجة؟

يلاحظ كثيرون ليونة أفضل في الجلد بعد أيام قليلة، أما أي تحسن في مظهر الهالات فيحتاج أسابيع من الانتظام، وقد لا يظهر أصلاً إن كان سببها غير الجفاف. اجعل التدليك جزءاً هادئاً من روتين المساء، فالاسترخاء نفسه يفيد المنطقة.