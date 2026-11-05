تراجعت شحنات رقاقات الهواتف الذكية في العالم بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، فيما كانت أبل وسامسونج الشركتين الكبيرتين الوحيدتين اللتين وسّعتا حصتيهما في السوق، وفق تقرير لشركة «كاونتربوينت ريسيرش» عن أثر غلاء الذاكرة وضعف الطلب.

ميدياتيك في الصدارة وكوالكوم تتراجع

حافظت ميدياتيك على موقعها الأول في سوق معالجات الهواتف الذكية عالميًا بحصة بلغت 28%، لكنها خسرت ست نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. وجاءت كوالكوم ثانية بحصة 22% بعد أن كانت 25%.

أما أبل فبقيت في المركز الثالث بين موردي رقاقات الهواتف، غير أن حصتها صعدت من 17% في الربع الثالث من 2025 إلى 21%. وحلّت يونيسوك رابعة بحصة 13% مقابل 14% سابقًا.

وبقيت سامسونج خامسة، لكن حصتها ارتفعت من 6% إلى 8%. وقفزت حصة الشركات الأخرى من 4% إلى 8%. ولم يكشف التقرير عدد الرقاقات التي شُحنت خلال الربع.

غلاء الذاكرة يرفع أسعار الهواتف

رفعت معظم شركات الهواتف أسعارها أكثر من مرة خلال العام بسبب ارتفاع تكلفة الذاكرة. أما أبل فأجّلت زيادة أسعار آيفون حتى سبتمبر، حين أطلقت سلسلة آيفون 18 برو.

وأشارت تقارير إلى أن آيفون يتفوق على السوق الأوسع للهواتف، رغم الانكماش الحاد الذي يشهده القطاع.

ووصفت أبل، خلال مكالمة أرباح ربعها المالي الرابع من 2026، وضع تسعير الذاكرة بأنه «غير مسبوق». وحذّرت من أن أي زيادات إضافية ستواصل الضغط على هوامش أرباحها في الأرباع المقبلة.

معالجات 2 نانومتر تنعش الفئة المتميزة

شهد سبتمبر 2026 إطلاق ثلاثة معالجات رائدة بتقنية تصنيع 2 نانومتر من «تي إس إم سي»، هي A20 من أبل، وDimensity 9600 Pro من ميدياتيك، وSnapdragon 8 Elite Gen 6 من كوالكوم.

وقالت شيفاني باراشار، المحللة الأولى في «كاونتربوينت»، إن هذه الإطلاقات يُتوقع أن تعزز شحنات معالجات الهواتف المتميزة في الربع الرابع من 2026. لكنها أضافت أن الأحجام ستبقى على الأرجح دون مستويات الربع الرابع من 2025.

وتتوقع الشركة أن تنخفض شحنات رقاقات الهواتف عالميًا بنسبة 20% على أساس سنوي في 2026، مع تراجع إضافي بين 3% و4% في 2027. كما تتوقع أن تواصل أسعار الذاكرة ارتفاعها في العام المقبل.