أعلنت شركة أوبو اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، بدء إطلاق تحديث ColorOS 17 لهاتفها الجديد Oppo F35 Pro. ويدخل طرح نظام التشغيل الجديد مرحلته الثالثة.

ميزة أداء حصرية لسلسلة F

تنفرد أجهزة سلسلة F بميزة تحمل اسم ColorOS Smoothness Boost، ولا تتوفر في بقية فئات الهواتف. وتعمل الميزة على تحسين استجابة النظام، بحيث يظل الأداء سلسًا حتى بعد ساعات طويلة من الاستخدام المتواصل.

وتتكامل هذه الميزة مع محرك Laminar Flow الذي يأتي ضمن ColorOS 17، لرفع مستوى الأداء في الاستخدام اليومي.

حماية من الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

يضيف التحديث ميزة AI Call Guard، وهي مخصصة لتنبيه المستخدمين إلى محاولات احتيال محتملة. وترصد الميزة حالات يُستخدم فيها صوت اصطناعي أو وجه جرى تعديله بالذكاء الاصطناعي، سواء أثناء المكالمات أو في التفاعلات المرئية.

كما يتضمن التحديث خدمة Private Computing Cloud، المعروفة اختصارًا بـPCC. وتُبقي الخدمة بيانات المستخدمين خاصة، حتى عن أوبو نفسها.

مواصفات الهاتف وسعره

ينتمي Oppo F35 Pro إلى الفئة المتوسطة، وقد أُطلق في بداية الشهر الماضي. ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7360، فيما تبلغ سعة بطاريته 8000 ملّي أمبير ساعة.

ويُباع الجهاز في الهند بسعر يبدأ من 45,999 روبية.