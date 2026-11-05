كشف مسرّبان موثوقان أن الاسم الإنجليزي للعلامة الفرعية التي تعدّها هواوي هو «أوستا» (Osta)، وأن العلامة ستنطلق بهاتفين هما «أوستا O1» و«أوستا O1 برو».

اسم مطبوع على علب البيع

كان تقرير نُشر الشهر الماضي قد ذكر أن هواوي تستعد لإطلاق علامة فرعية باسم «شينغمانغ»، ومعناه «ضوء النجوم» أو «انفجار نجمي». وقال مسرّب بعد ذلك إن أول هاتف للعلامة سيأتي بشاشة عريضة وتصميم مستطيل بلا غطاء، لكنه حذّر من أن الاسم المترجم قد لا يكون الاسم الفعلي.

المعلومات الجديدة تحسم الأمر، إذ يُقال إن «أوستا» هو الاسم نفسه المطبوع على علب البيع.

تصميمان مختلفان للهاتفين

يُنقل أن شاشة «أوستا O1» منحنية من الجوانب الأربعة، وأن في ظهره جزيرة كاميرا دائرية كبيرة. أما «O1 برو» فهو الهاتف العريض، بإطارات رفيعة من كل الجهات وشريط كاميرا أفقي في الخلف.

يُرجَّح أن تكون شاشة «O1 برو» مسطحة بقياس 6.39 بوصة ودقة 1.5K من نوع LTPS، بنسبة أبعاد 16:9.5. ويُتوقع أن يشبه تصميمه هاتف «بورا X فيو» (Pura X View) كثيرًا.

مواصفات وأسعار من الفئة الرائدة

يُقال إن «O1 برو» سيتوفر بأربع تهيئات للذاكرة: 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و12 مع 512 جيجابايت، و16 مع 512 جيجابايت، و16 جيجابايت مع 1 تيرابايت. وتُوصف مواصفاته وأسعاره بأنها مماثلة لهواتف هواوي الرائدة، وقد يكون لغلاء الذاكرة هذه الأيام علاقة بذلك.

ويُقال كذلك إن الموجة الأولى من منتجات «أوستا» ستُقدَّم بوصفها هواتف من الفئة الرائدة. وهذا يخالف شائعة سابقة قالت إن هواتف «ضوء النجوم» ستكون من الفئة المتوسطة بمعالجات كيرين من السلسلة 8.

وسُئل أحد المسرّبين عمّا إذا كانت هواوي ستترك الهواتف عريضة الشاشة لعلامة «أوستا» من الآن فصاعدًا، فأجاب بأن هذا الشكل سيبقى في تشكيلة العلامة الأم أيضًا.