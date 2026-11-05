يُحتفل بعيد الحب، المعروف أيضًا بيوم القديس فالنتين، في 14 فبراير من كل عام. فإذا كان تاريخ اليوم عندك هو 14 فبراير فالإجابة نعم، وإن كان غير ذلك فالعيد ليس اليوم. ولا نستطيع من جانبنا تحديد تاريخ يومك الحالي، فانظر إلى التقويم في هاتفك لتتأكد.

من هو فالنتين صاحب العيد؟

نشأ عيد الحب في الأصل عيدًا مسيحيًا لتكريم شهيد اسمه فالنتين. وتتعدد الروايات حول هويته، فهناك أكثر من قديس يحمل هذا الاسم ترتبط روايات استشهادهم بيوم 14 فبراير.

من أشهر الروايات قصة القديس فالنتين الروماني، الذي سُجن في القرن الثالث في ظل الإمبراطورية الرومانية لأنه خدم المسيحيين المضطهدين. ووفق تقليد قديم، أعاد البصر إلى ابنة سجّانه الكفيفة.

وتضيف الأساطير اللاحقة تفاصيل أخرى:

أنه عقد زيجات لجنود مسيحيين كان الإمبراطور الروماني قد منعهم من الزواج.

أنه كتب لابنة السجّان رسالة وداع قبل إعدامه، وقّعها بعبارة «من فالنتينك». وهذه الزخرفة في القصة تعود إلى القرن الثامن عشر.

كيف تحوّل العيد إلى مناسبة للحب؟

سجّل كتاب «Gelasian Sacramentary» من القرن الثامن الاحتفال بعيد القديس فالنتين في 14 فبراير، أي أن ارتباط التاريخ بالعيد قديم جدًا. أما ارتباطه بالحب الرومانسي فجاء لاحقًا، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، مع ازدهار مفهوم الحب الفروسي، ويبدو أن ذلك يعود إلى «طيور الحب» التي تظهر في بدايات الربيع.

وفي إنجلترا في القرن الثامن عشر صار اليوم مناسبة يعبّر فيها الأحبة عن مشاعرهم بتقديم الزهور والحلوى وإرسال بطاقات التهنئة التي تُعرف بـ«valentines». ثم حلّت في القرن التاسع عشر البطاقات المنتجة بكميات كبيرة محل البطاقات المصنوعة يدويًا.

وهكذا صار العيد عبر التقاليد الشعبية مناسبة ثقافية ودينية وتجارية للاحتفاء بالرومانسية والالتزام والحب في مناطق كثيرة من العالم. ومن رموزه المعروفة اليوم:

شكل القلب

الحمام

صورة كيوبيد المجنّح

عادات وتقاويم كنسية مختلفة

في إيطاليا تُهدى «مفاتيح القديس فالنتين» للعشاق، رمزًا رومانسيًا ودعوة لفتح قلب المُهدي. وتُعطى المفاتيح نفسها للأطفال لدرء الصرع، الذي يُسمى «مرض القديس فالنتين».

أما على صعيد الكنائس، فيوم عيد القديس فالنتين يوم تذكار في الكنيسة اللوثرية ومدرج في تقويم القديسين، وكذلك في الشركة الأنغليكانية.

وتختلف المواعيد في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، إذ تحتفل أجزاء كثيرة منها بعيد القديس فالنتين في 6 يوليو تكريمًا للقسّ الروماني القديس فالنتين. وتحتفل به كذلك في 30 يوليو تكريمًا للشهيد الأسقف فالنتين أسقف إنتيرامنا.

خلاصة سريعة

السؤال الجواب متى يُحتفل بعيد الحب؟ 14 فبراير من كل عام لمن ينسب العيد؟ القديس فالنتين، وهناك أكثر من قديس بهذا الاسم موعد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 6 يوليو و30 يوليو لدى أجزاء كثيرة منها

أما تفاصيل الاحتفال به في بلد بعينه، أو أسعار الهدايا والزهور في هذا اليوم، فلم يُعلن عنها شيء هنا، ولا نملك بشأنها معلومة مؤكدة.