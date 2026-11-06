أعلن موقع «سالون» الإخباري الإلكتروني، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، أنه سيتوقف عن النشر، وذلك في منشور غير موقّع على صفحاته. وكان الموقع قد أُطلق قبل 31 عامًا، وعُدّ من أوائل المجلات الإخبارية التي تعمل عبر الإنترنت فقط.

قرار لم تُفصَّل أسبابه

قالت الشركة المالكة إن واقع الصحافة الرقمية المستقلة تغيّر بعمق على مرّ السنين، وإنها خلصت إلى أن نموذجها في النشر لم يعد قابلًا للاستمرار. لكنها لم تشرح أسباب القرار بالتفصيل.

وتواجه مواقع كثيرة ما يُعرف بـ«جوجل زيرو»، إلى جانب تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي. وعند التواصل مع المديرة العامة للموقع، أماندا وولف، أحالت الاستفسار إلى منشور الإعلان نفسه.

رسالة وداع تستعيد حصيلة 31 عامًا

وصف الموقع في منشوره مرور 31 عامًا بأنه فترة لافتة، غير أنه رأى أن الأهم هو ما تحقق خلالها من صحافة وأفكار وأصوات ونقاشات، وكذلك المجتمع الذي نشأ حولها.

وقال الموقع إنه ساهم في إظهار ما يمكن أن تكونه الصحافة الرقمية وما يمكن أن تصبحه. وعبّر عن أمله في أن يظل هذا الإرث مهمًا بعد اليوم بزمن طويل.

الأرشيف متاح مؤقتًا

أكدت إيرين كين، رئيسة المحتوى في الموقع، عبر منصة «بلو سكاي» أن الأرشيف التحريري سيظل متاحًا على الإنترنت في الوقت الحالي.

وتملك الموقع حاليًا شركة «Find.co»، التي استحوذت عليه عام 2023. وتصف الشركة نفسها بأنها «منظومة تسويق قائم على الأداء» تغيّر تسويق العملات المشفرة بالأداء والدقة.