ضمّت أبل اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 أربع ألعاب جديدة إلى خدمة Apple Arcade، هي Crossy Road Rush وNBA 2K27 Arcade Edition وKami 2+ وFood Stylist - Design Game+.

Crossy Road Rush تعيد السلسلة الشهيرة بمضمار عقبات على جزيرة

تمثل Crossy Road Rush أحدث إصدار في سلسلة Crossy Road المعروفة. يعبر اللاعبون فيها مضمار عقبات على جزيرة، ويفتحون خلال تقدمهم شخصيات مرحة.

تدعم اللعبة اللعب الفردي، كما تتيح اللعب الجماعي المحلي أو عبر الإنترنت لما يصل إلى أربعة لاعبين.

دوري WNBA يظهر لأول مرة في نسخة Arcade Edition من NBA 2K27

أضافت NBA 2K27 دوري WNBA، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الدوري في نسخة Arcade Edition. تضم اللعبة جميع فرق الدوري الخمسة عشر و180 لاعبة نشطة.

غير أن اللاعبات يقتصر حضورهن على وضعين فقط، هما Quick Match وBlacktop.

وتقدم النسخة الجديدة تقدمًا أسرع وأعمق في رحلة MyCAREER، إضافة إلى نسخة محدّثة من Neighborhood.

ألغاز ورقية وتنسيق موائد من مطابخ العالم

أما Kami 2+ فهي لعبة ألغاز يطوي فيها اللاعبون أنماطًا ورقية ملونة.

وتتيح لعبة Food Stylist للاعبين تصميم أطباق افتراضية وتنسيق موائد مستوحاة من مطابخ حول العالم.

اشتراك شهري بـ6.99 دولارات دون إعلانات

Apple Arcade هي خدمة الألعاب بالاشتراك من أبل، ويبلغ سعرها 6.99 دولارات شهريًا. ويمكن لما يصل إلى ستة من أفراد العائلة مشاركة اشتراك واحد.

ولا تحتوي الخدمة على إعلانات ولا على مشتريات داخل التطبيقات.