يُقال إن مانشستر يونايتد يضع مدافع فولهام كالفين باسي ضمن أهدافه، إذ يسعى المدرب مايكل كاريك إلى تعزيز خياراته الدفاعية قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

لاعب لفت الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز

باسي دولي نيجيري يبلغ من العمر 26 عامًا، وقد أثار الإعجاب بأدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز. أصبح عنصرًا مهمًا في تشكيلة فولهام منذ انتقاله إليه قادمًا من رينجرز.

يتميّز اللاعب بقوته البدنية ووعيه الدفاعي، ويستطيع كذلك اللعب في مركز الظهير الأيسر، وهي مرونة تزيد من قيمته في نظر الأندية الباحثة عن حلول دفاعية.

براون: العرض الرسمي قد يغريه بالرحيل

ميك براون، كبير كشافي مانشستر يونايتد السابق، يرى أن باسي قد يجد في الانتقال إلى أولد ترافورد فرصة مغرية إذا تقدّم النادي بعرض رسمي. وقال إن اهتمام يونايتد باللاعب لا يفاجئه، لأنه يتوافق مع ما يبحث عنه الفريق.

وبحسب براون، تطوّر باسي كثيرًا خلال فترته في كرافن كوتيدج، وقد يمثّل ترقية للخيارات المتاحة حاليًا أمام كاريك. وأوضح أن يونايتد يريد مدافعًا من الجهة اليسرى، لأن هذا المركز يشكّل نقطة ضعف واضحة في صفوفه.

وأضاف أن فولهام لن يرغب في التفريط به، لكنه يرى فرصة كبيرة أن يدفعه العرض إلى الرحيل.

دفاع يونايتد يحتاج إلى تدعيم

يعاني يونايتد دفاعيًا هذا الموسم، وقد يكون ضم قلب دفاع موثوق أمرًا حاسمًا لطموحاته. ويزيد من إلحاح الملف أن ليساندرو مارتينيز يُتوقع أن يغادر النادي في نهاية الموسم، ما يجعل تدعيم الخط الخلفي أولوية.

غير أن إقناع فولهام بالتخلي عن باسي قد يكون صعبًا، فهو من أهم لاعبيه. ويقترب عقد المدافع من شهوره الأخيرة، لكن النادي اللندني يملك خيار تمديده لعام إضافي.

سيحرص فولهام على الاحتفاظ به، إلا أن فرصة الانضمام إلى نادٍ بحجم مانشستر يونايتد قد يصعب على اللاعب رفضها. ويبدو التحرك في يناير خيارًا يستحق الدراسة من يونايتد لمعالجة ضعفه الدفاعي.