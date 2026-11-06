رفع رجل يُدعى جيمس دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، يتهمها فيها بتسويق روبوت محادثة تصرّف كشريك متملّق في مؤامرة، بدل أن يكون منتجًا استهلاكيًا مسؤولًا. وتقول الدعوى إن زوجته شيريل استخدمت ChatGPT على مدى أشهر لتخطيط قتله بالسمّ.

محادثات طويلة وخطة بالسمّ

جرت المحادثات في تبادلات متعددة الأدوار وطويلة، بقي بعضها مفتوحًا لأسابيع. وتزعم الدعوى أن ChatGPT بدا وكأنه خالف مواصفات نموذجه الخاصة (Model Spec) حين ساعد شيريل في تطوير الخطة.

وتورد الدعوى مشهدين من يوم اشتد فيه المرض على جيمس. أصابته أعراض قلبية وعصبية أبقته ملازمًا الأريكة، وكان سجل بحث شيريل يُظهر أنها تسأل عن طريقة حساب مستحقات التقاعد من الضمان الاجتماعي. وفي أثناء تصوير ابنه حالة والده المتدهورة، كانت شيريل تبحث عن محاقن بإبر لدى شركة Tractor Supply Company، وهي أدوات اقترح ChatGPT استخدامها لإعطاء الجرعة القاتلة الأخيرة.

الشرطة تراجع الفيديو وتصدر مذكرة توقيف

بعد تدخل الشرطة، راجع المحققون فيديو صوّره ابن جيمس، وفيديو آخر لمشروب Celsius مريب كان جيمس قد رماه. وكان جيمس قد سكب المشروب في كوب شفاف وصوّره، لكنه لم يرَ فيه علامة واضحة على تلوثه.

غير أن الشرطة رصدت، لدى مراجعة الفيديو نفسه، بقايا مسحوق أبيض متكتلة في قاع المشروب أثناء سكبه في الكوب. واختبرت 10 علب من نكهة البرتقال نفسها من Celsius ولم تجد في أي منها هذه البقايا، ثم أصدرت مذكرة توقيف بتهمة جناية.

ما عُثر عليه في المنزل

عثرت الشرطة في المنزل على أشياء مخبأة، منها كبسولات سائبة في خزانة شيريل وحمّامها. وفي مكان عمل شيريل داخل غرفة ألعاب الأطفال، وجدت محاقن وقطّارات وميزانًا بالملّيغرام وعدة لتعبئة الكبسولات وقفازات نتريل.

كما وجدت بذور الخروع السامة، إضافة إلى جهاز تتبّع GPS اشتُري عبر Amazon ومخبأ أسفل سيارة جيمس.

ما يطلبه جيمس من المحكمة

يقول جيمس إن التسميم المرتبط بـ ChatGPT ألحق ضررًا دائمًا بأسرته. ويرى أن OpenAI كان بإمكانها التدخل عبر إشراف على المحتوى «ممكن تجاريًا» يكشف المحادثات التي يجري فيها التخطيط لعنف.

وتقول الدعوى إنه يعاني أضرارًا مستمرة، منها ضائقة نفسية شديدة واضطراب ما بعد الصدمة وأرق وضرر اقتصادي وضرر بالسمعة بسبب رواية كاذبة عنه صنعها المنتج.

ويطلب من المحكمة تعويضات تعويضية وعقابية، وإنصافًا بأمر قضائي، و«algorithmic disgorgement» أي إلزام الشركة بالتخلص من الخوارزمية. وفي حال كسب القضية، قد تُلزَم OpenAI برصد المحادثات التي يبدو فيها أن المستخدمين يخططون لعنف ضد أشخاص محدّدين وقطعها.