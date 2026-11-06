ميزة جديدة بصلاحية قراءة فقط

أطلقت شركة Anthropic اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 ميزة «Personal Finance» في مساعدها Claude، وهي تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم ليحلّل الذكاء الاصطناعي إنفاقهم. وتُطرح الميزة بنسخة تجريبية (بيتا) على خطط Pro وMax وUltra في الولايات المتحدة.

ويقتصر وصول Claude إلى الحسابات على القراءة. فلا يستطيع تحويل الأموال ولا إدارتها ولا استثمارها.

ما الذي تفعله الميزة؟

تتتبّع الميزة الإنفاق موزعًا على فئات، وترصد الفواتير المقبلة والمشتريات غير المعتادة. كما تفتّش عن الرسوم غير المتوقعة والفواتير المتزايدة والاشتراكات التي قد يغفل عنها صاحب الحساب.

ولا تكتفي بالأرقام المجرّدة، إذ تنشئ رسومًا بيانية وتقاويم ولوحات متابعة. وتقول Anthropic إن Claude يجيب بلغة يومية بسيطة، ويشرح المصطلحات المالية غير المألوفة.

البيانات التي يطّلع عليها Claude

يتم ربط الحسابات عبر خدمة Plaid، ولذلك لا يرى Claude كلمات مرور المصارف. أما ما يصل إليه فهو اسم المصرف، واسم الحساب ونوعه، والأرصدة، وحدود الائتمان.

ويمتد وصوله إلى معاملات الحسابات المصرفية لمدة تصل إلى سنتين.

الخصوصية والمنافسة

لا تُستخدم محادثات «Personal Finance» في تدريب النموذج، ولا تُضاف إلى ذاكرة Claude المشتركة، فتبقى منفصلة عن بقية محادثات المستخدم.

وكانت OpenAI قد أضافت في مايو ميزة مالية مشابهة إلى ChatGPT.