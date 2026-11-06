كثيرون يتخلصون من كابلات الشحن وكابلات الكهرباء والصوت بعد أشهر قليلة من الشراء، ويظنون أن العيب في الجودة، بينما السبب الحقيقي غالبًا هو طريقة اللف والتخزين. فالأسلاك النحاسية الدقيقة داخل الكابل تتعرض للانحناء الحاد والشد المتكرر حتى تتقصف من الداخل، وقد يبدو الغلاف الخارجي سليمًا تمامًا. في هذا الدليل ستعرف كيف تلف الكابل بما يحميه من التكسر الخفي. لماذا يتكسر الكابل من الداخل؟ يتكوّن الكابل من أسلاك نحاسية رفيعة مغلفة بالعازل ثم بغلاف خارجي. كل انحناء حاد أو التفاف ضيق يُجهد النحاس في موضع واحد، وبتكرار الانحناء في المكان نفسه يتصلّب المعدن ثم ينقطع بعض خيوطه. النتيجة شحن متقطع أو انقطاع صوت أو سخونة عند نقطة التلف. لذلك فالهدف من اللف الصحيح هو توزيع الانحناء على مسافة أطول وتجنب الزوايا الحادة. القاعدة الذهبية: لفّة واسعة وليست ضيقة اجعل قطر اللفة كبيرًا بقدر الإمكان. القاعدة العملية أن يكون قطر الدائرة أكبر بكثير من سمك الكابل، ويكفي في كابلات الشحن العادية أن تلفها حول كفك أو حول علبة صغيرة بحجم قبضة اليد لا أقل. وكلما كان الكابل أسمك وأثقل كانت اللفة أوسع. أما لفّه حول إصبع واحد أو عقده بإحكام فهو أسرع طريق لتلفه. طريقة اللف بالتناوب «فوق وتحت» هذه الطريقة هي الأفضل للكابلات الطويلة، وتُستعمل في أجهزة الصوت والمعدات منذ سنوات طويلة لأنها تمنع التواء الكابل على نفسه. خطواتها:

أمسك أحد طرفي الكابل بيدك اليسرى وابدأ بتكوين لفة أولى واسعة بيدك اليمنى. في اللفة التالية اقلب الكابل نصف دورة حتى تصبح اللفة في الاتجاه المعاكس، أي «تحت» بدل «فوق». كرر التناوب بين اللفة العلوية والسفلية حتى نهاية الكابل. اربط الحزمة برباط مرن من الوسط أو قرب الطرفين دون شدّ مبالغ فيه.

بهذا الأسلوب يتعادل الالتواء الناتج عن كل لفة مع الذي بعده، فينفرد الكابل مستقيمًا عند الاستعمال دون عُقد أو تعاريج. ماذا عن كابلات الشحن القصيرة؟ للكابل القصير يكفي لفّه لفة واحدة أو اثنتين واسعتين دون ضغط، ثم ربطه برباط ناعم أو ضمه بمشبك. تجنب لفه حول الشاحن أو الهاتف شدًّا، لأن ذلك يُجهد المنطقة الأضعف في الكابل وهي الوصلة عند الفيشة. اترك قليلًا من الارتخاء عند الطرفين دائمًا. أخطاء شائعة تُتلف الكابل

لف الكابل بإحكام حول الجهاز أو الشاحن.

سحب الكابل من السلك نفسه بدل الإمساك بالفيشة عند الفصل.

ثني الكابل بزاوية حادة عند الفيشة أثناء الشحن، كأن يُشحن الهاتف وهو مثني على حافة المكتب.

وضع الكابل في حقيبة مزدحمة تحت أجسام ثقيلة.

الإبقاء على الكابل ملتفًّا في عقدة صغيرة لأسابيع.

التخزين الجيد يكمل اللف الجيد بعد اللف الصحيح احفظ الكابل في مكان جاف بعيد عن الحرارة المباشرة وأشعة الشمس، فالحرارة تُصلّب الغلاف البلاستيكي مع الوقت فيتشقق عند الانحناء. ويُفضَّل تعليق الكابلات الطويلة على خطاف عريض أو وضعها في صندوق صغير بدل حشرها في درج مزدحم. وإذا كان الكابل ثقيلًا مثل كابلات التمديد الكهربائي فلا تتركه ملفوفًا بالكامل أثناء التشغيل بحمل عالٍ، لأن اللفات المتراكمة تحبس الحرارة، فافرده كليًّا عند الاستعمال. علامات تدل على أن الكابل بدأ يتلف إذا لاحظت أن الشحن ينقطع عند تحريك الكابل، أو أن الغلاف انتفخ أو تغير ملمسه في موضع معين، أو شعرت بسخونة غير معتادة عند الفيشة، فهذه إشارات إلى تكسر داخلي. في هذه الحالة لا تستمر في استعماله، خاصة إن كان كابل كهرباء، فالتلف الداخلي قد يسبب شرارة أو ماسًّا كهربائيًّا. استبدله بكابل سليم من مصدر موثوق. خلاصة القول احرص على لفة واسعة، وتناوب في اتجاه اللفات للكابلات الطويلة، ولا تشدّ الحزمة ولا تثنِ الكابل عند الفيشة، واحفظه في مكان معتدل الحرارة. هذه العادات البسيطة تضاعف عمر الكابل بصورة واضحة وتوفر عليك تكرار الشراء.