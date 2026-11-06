عصير الرمان الطازج هو السائل الذي يُستخلص مباشرة من حبوب الرمان (الأريل) بعد فصلها عن القشرة والأغشية البيضاء، ويُشرب في وقته دون أي معالجة صناعية. أما العصير المعبأ تجارياً فهو منتج يمر بمراحل تصنيع تشمل البسترة والتعبئة وأحياناً التركيز ثم إعادة التخفيف، ويُحفظ لفترة طويلة على الرف. والفرق بين النوعين لا يقتصر على الطعم، بل يمتد إلى المحتوى الغذائي والسكر المضاف وطريقة الحفظ.

ما الذي يميز العصير الطازج؟

يحتفظ العصير الطازج بأغلب مكوّنات الثمرة النافعة، وأهمها:

مضادات الأكسدة: يحتوي الرمان على البوليفينولات، ومنها البونيكالاجين والأنثوسيانين، وهي مركبات تعمل على مقاومة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وتقل نسبة بعضها بالتعرض للحرارة والتخزين الطويل.

يحتوي الرمان على البوليفينولات، ومنها البونيكالاجين والأنثوسيانين، وهي مركبات تعمل على مقاومة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وتقل نسبة بعضها بالتعرض للحرارة والتخزين الطويل. فيتامين ج: حساس للحرارة والهواء والضوء، لذلك يكون في العصير الطازج أعلى منه في المعبأ.

حساس للحرارة والهواء والضوء، لذلك يكون في العصير الطازج أعلى منه في المعبأ. خلوه من الإضافات: لا سكر مضاف ولا مواد حافظة ولا منكهات، فأنت تعرف تماماً ما تشربه.

لا سكر مضاف ولا مواد حافظة ولا منكهات، فأنت تعرف تماماً ما تشربه. إمكانية التحكم في الكمية: تستطيع تحضير كوب واحد في اللحظة التي تريدها.

ويحتاج الكوب الواحد عادة إلى رمانة كبيرة أو رمانتين صغيرتين، وتُفضَّل الثمار الثقيلة الوزن ذات القشرة الصلبة اللامعة. ومن عيوب العصير الطازج أنه لا يُحفظ طويلاً، فيُستحسن شربه خلال ساعات من تحضيره، أو حفظه في الثلاجة لمدة قصيرة في وعاء مغلق.

ماذا عن العصير المعبأ تجارياً؟

العصير المعبأ أكثر راحة وسهولة في الوصول إليه، لكن جودته تتفاوت كثيراً بين منتج وآخر. والأهم أن تقرأ بطاقة المكونات على العبوة، فهناك فرق كبير بين:

عصير رمان 100%: يحتوي على الرمان فقط، وقد يكون مبستراً أو معاد تكوينه من المركز.

يحتوي على الرمان فقط، وقد يكون مبستراً أو معاد تكوينه من المركز. مشروب بنكهة الرمان أو «نكتار»: يحتوي على نسبة من العصير مخففة بالماء والسكر والمنكهات، وفائدته الغذائية أقل بكثير.

أبرز ما يُؤخذ على المعبأ أن الحرارة المستخدمة في البسترة والتخزين الطويل قد تخفضان بعض الفيتامينات الحساسة، وأن بعض الأنواع يُضاف إليها سكر أو محلٍّ صناعي. في المقابل، تبقى بعض مركبات البوليفينول مستقرة نسبياً، ولذلك يظل العصير المعبأ الخالص خياراً مقبولاً حين يتعذر الطازج.

مقارنة سريعة

وجه المقارنة العصير الطازج العصير المعبأ فيتامين ج مرتفع أقل غالباً بسبب المعالجة والتخزين مضادات الأكسدة متوافرة بكامل صورتها متوافرة بدرجات متفاوتة حسب المنتج السكر المضاف لا يوجد يختلف، وقد يكون مرتفعاً مدة الحفظ قصيرة جداً طويلة سهولة الاستخدام تحتاج وقتاً وجهداً جاهز فوراً

كيف تختار وتشرب بحكمة؟

فضّل العصير الطازج متى أمكنك، فهو الأعلى قيمة والأنقى مكوّنات. إن اشتريت عصيراً معبأ، فاختر المكتوب عليه «100% عصير رمان» وتجنب ما فيه سكر مضاف. راجع تاريخ الصلاحية وحالة التخزين المذكورة على العبوة. اكتفِ بكوب صغير في اليوم، فالعصير مهما كان طبيعياً يحتوي على سكريات الفاكهة، وهو يفتقد الألياف التي تبطئ امتصاصها في الثمرة الكاملة. أكل حبوب الرمان كاملة يمنحك الألياف مع العصارة، وهو أفضل من العصير الصافي في الإحساس بالشبع.

ويحتاج مرضى السكري، ومن يتناولون أدوية مميعة للدم أو خافضة للضغط، إلى استشارة الطبيب قبل الإكثار من عصير الرمان بانتظام، إذ قد يتداخل مع بعض الأدوية. وفي كل الأحوال، لا يُغني عصير الرمان عن العلاج ولا عن نمط غذائي متوازن.

الخلاصة: الطازج هو الأفضل قيمةً ونقاءً، والمعبأ الخالص بديل عملي مقبول، أما المشروبات المنكّهة بالرمان فهي في حقيقتها مشروبات محلاة وليست عصيراً.