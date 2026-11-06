تتفاوض شركة نيويورك تايمز حصريًا للاستحواذ على منصة «ليترباكسد» الخاصة بمحبي الأفلام مقابل 330 مليون دولار، بحسب ما تفيد به التقارير المتداولة اليوم الجمعة 6 نوفمبر. ورفضت الشركة التعليق على الصفقة، فيما تستند المعلومات المتاحة إلى مصادر لم تكشف عن هويتها.

منصة تشبه «غودريدز» لكن للسينما

«ليترباكسد» موقع إلكتروني يجتمع فيه عشاق السينما، ويمكن تشبيهه بمنصة «غودريدز» الموجهة لقراء الكتب، مع اختلاف أن محتواه الأفلام.

الاستخدام الأساسي للمنصة مجاني. أما من يرغب في ميزات متقدمة فيدفع اشتراكًا مقابلها.

قاعدة مستخدمين تضاعفت نحو تسع مرات

بلغ عدد مستخدمي «ليترباكسد» 3 ملايين في يناير 2021، ثم قفز إلى 28 مليونًا بحلول أبريل من العام الجاري. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف هؤلاء المستخدمين لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين.

هذه الفئة العمرية الشابة تمثل جزءًا مهمًا من قيمة المنصة في أي عملية بيع.

مشترون آخرون وإيرادات متواضعة قياسًا بالسعر

سبق أن ذُكر أن «ليترباكسد» تبحث عن مالك جديد، وأبدى كل من استوديو «إيه 24» وشركة «سوني» اهتمامًا بشرائها. غير أن «إيه 24» لم تتمكن من مجاراة السعر المطلوب.

وتُقدَّر الإيرادات المتوقعة للمنصة هذا العام بنحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل 4.5% فقط من سعر الصفقة المعروض. ويعني ذلك أن المبلغ المتداول يتجاوز الإيرادات السنوية المتوقعة بأضعاف كثيرة.