أعلنت «إير بي إن بي» يوم الخميس أن وكيل السفر الذي تطوّره بتقنيات الذكاء الاصطناعي سيبدأ العمل في النصف الأول من 2027. وجاء الإعلان في رسالة الشركة إلى المساهمين عن نتائج الربع الثالث.

وكانت الشركة قد اكتفت سابقًا بالقول إن الوكيل سيظهر خلال العام المقبل، لكنها التزمت الآن بموعد أدق.

تشيسكي: المحادثة النصية ليست واجهة مناسبة لتخطيط الرحلات

قال الرئيس التنفيذي براين تشيسكي إن المحادثة النصية التقليدية لا تصلح واجهةً لتخطيط الرحلات. وأوضح أن الناس يستمتعون بالتخطيط وبترقّب السفر، وأن الوكيل ينبغي ألا يسلبهم متعة الإلهام والتصفّح.

وأضاف في مكالمة الأرباح مع المحللين أن الناس لن يعتمدوا على وكيل واحد لكل شيء. فالوكلاء المتاحون اليوم، مثل «Muse» و«Instinct»، جيدون في المهام الروتينية البسيطة كحجز مطعم أو تحديد موعد.

أما في السفر، فقال إن 80% من المسافرين يستمتعون بقضاء وقت في البحث عن رحلاتهم. ويريد هؤلاء مشاهدة الصور ومقارنة المنازل واتخاذ القرارات مع رفاق السفر، والوكلاء العامّون ليسوا الأفضل لذلك، ومن هنا قرار الشركة بناء وكيلها الخاص.

واجهة تتشكّل بحسب سؤال المستخدم

وصفت الشركة الوكيل بأنه تجربة مصمّمة خصيصًا للسفر، تبني واجهة حول سؤال المستخدم بدل الاكتفاء بالرد كروبوت محادثة. ويستعين الوكيل، بحسب تشيسكي، بمكتبة من مئات المكوّنات الخاصة بالسفر، مثل الخرائط والصور والمقارنات والتقاويم وبرامج الرحلة، ويركّبها فورًا بما يناسب الطلب.

وأضاف أن التجربة ستشبه إلى حدٍّ ما «الواجهة التوليدية»، أي تقديم الواجهة المناسبة في الوقت المناسب. وذكرت الشركة أن خبرتها التي تقارب عشرين عامًا في الجمع بين المضيفين والضيوف تُوجّه بناء الوكيل.

مساعدة تمتد طوال الرحلة

سيرافق الوكيل المسافرين طوال الرحلة، فيتولى تعديل الحجز وحل مشكلات الدفع والاسترداد وإعادة الحجز، إضافة إلى الدعم الأمني على مدار 24 ساعة. وترى الشركة أن وكيلًا خارجيًا لا يستطيع أداء هذه المهام بسهولة بمفرده.

وتتوقع الشركة أن يساعد الوكيل مع الوقت في جوانب أخرى من الرحلة، منها المنازل والفنادق والخدمات والتجارب. وقد صارت الخدمات والتجارب محور تركيز أكبر للشركة بعد إعادة تصميمها العام الماضي.

إيرادات الربع الثالث تتجاوز التقديرات

صدر الإعلان مع نتائج قوية للربع الثالث، إذ ارتفعت الإيرادات 19% إلى 4.87 مليار دولار، متجاوزةً تقديرات وول ستريت. ورفعت الشركة توقعها لنمو إيرادات 2026 إلى مستوى مرتفع في نطاق العشرينات الدنيا بدل نطاق منتصف العقد، أي «high teens» بدل «mid-teens».

وقال تشيسكي إن «إير بي إن بي» عادت إلى مرحلة النمو، وإن من النادر أن يعيد سوق بحجمها تسريع نموه. وأضاف أن الربع الثالث شهد أسرع نمو للإيرادات منذ أكثر من ثلاث سنوات.