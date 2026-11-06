بدأ تطبيق واتساب طرح أداة جديدة لتوسيع الصور بالذكاء الاصطناعي على نظام iOS، وهي تتيح مدّ الصورة إلى ما بعد حدودها الأصلية. وتعتمد الأداة على تقنية Meta AI، وهي متاحة حالياً لعدد محدود من المستخدمين.

الأداة متاحة لشريحة محدودة من المستخدمين

يظهر الخيار الجديد في الغالب لدى المشاركين في برنامج واتساب التجريبي عبر TestFlight. غير أن بعض مستخدمي النسخة العامة من التطبيق على iOS يرونه أيضاً، وكذلك بعض مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد.

ولم يُعلن موعد إتاحة الميزة لجميع المستخدمين، وهو أمر معتاد مع الميزات التي تُختبر أولاً في واتساب.

خطوات استخدام الميزة داخل المحادثة

عند اختيار صورة داخل المحادثة، يفتح واتساب محرر الرسم. ومن هناك يستطيع المستخدم تطبيق مؤثر بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة، ويظهر ضمن هذه المؤثرات خيار جديد لتوسيعها.

بعد اختيار الخيار، يحلل Meta AI الصورة ويولّد النسخة الموسّعة خلال بضع ثوانٍ. وتُعرض النتيجة في محرر الرسم نفسه، ويمكن للمستخدم عندها إرسالها. والميزة متوافقة كذلك مع تحديثات الحالة.

وإذا لم يرضَ المستخدم عن النتيجة، يكفيه الضغط على زر التراجع للعودة إلى الصورة الأصلية، ثم يعيد المحاولة للحصول على نتيجة مختلفة.

طرح أوسع قد لا يكون بعيداً

يرى المقال أن الإتاحة لجميع المستخدمين قد لا تكون بعيدة، لأن الميزة وصلت بالفعل إلى نسخة أندرويد التجريبية وإلى بعض مستخدمي النسخة العامة على iOS.

والفكرة ليست جديدة في السوق. فمستخدمو آيفون الذين تتوفر لديهم ميزة Apple Intelligence يملكون أداة أصلية مشابهة اسمها Extend، تتيح توسيع الصورة بالقرص أو السحب. كما تتوفر أدوات مماثلة في روبوتات محادثة مثل ChatGPT وفي منصات تحرير الصور مثل Photoshop.