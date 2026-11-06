كشفت شركة «هونر» رسميًا في الصين عن سلسلة هونر 700، وتضم ثلاثة هواتف هي هونر 700 وهونر 700 برو وهونر 700 إس، وتحمل جميعها شاشة خلفية مدمجة. ولم تحدد الشركة حتى الآن موعدًا للإطلاق، لكنها فتحت باب الحجز المسبق.

حجز مسبق وضمان لمدة 365 يومًا

يجري الحجز عبر قنوات عدة داخل الصين، منها صفحات العربون في متجر هونر الرسمي ومواعيد الحجز المبكر لدى متاجر تجزئة كبرى. وتطلب بعض هذه المتاجر رسم حجز قدره 9.9 يوان، أي نحو 1.40 دولار، فيما تخلو صفحات العربون من الأسعار النهائية.

ووعدت الشركة من يشتري خلال الحملة بضمان «استبدال لا إصلاح» لمدة 365 يومًا. كما يشمل العرض تأمينًا لمدة سنة على الشاشتين الأمامية والخلفية.

وتصف «هونر» السلسلة بأنها إعادة تصميم كاملة لخط «Number»، مع تركيز على الأداء وتحسين الاستخدام اليومي.

أربعة ألوان وتهيئات متعددة للذاكرة

تعرض الصفحات الرسمية أربعة ألوان للهواتف الثلاثة: أبيض بارد، وسماء صافية، وأزرق هادئ، ووردي ضبابي.

يتوفر هونر 700 العادي بأربع تهيئات: 12 جيجابايت مع 256، و12 مع 512، و16 مع 256، و16 مع 512 جيجابايت. أما هونر 700 برو فيُعرض بثلاث تهيئات هي 12 مع 256، و12 مع 512، و16 مع 512 جيجابايت. ويقتصر هونر 700 إس على تهيئتين: 12 مع 256 و12 مع 512 جيجابايت.

شاشة ثانوية مربعة داخل جزيرة الكاميرا

تُظهر الصور الرسمية شاشة ثانوية مربعة داخل جزيرة الكاميرا الخلفية الكبيرة، بجوار كاميرا مزدوجة العدسات. وتبيّن ملصقات الشركة أن هذه الشاشة تعرض ودجات الوقت ورسومًا متحركة، إضافة إلى معاينة مباشرة لصور السيلفي بالكاميرات الرئيسية.

مواصفات مسرّبة لم تؤكدها الشركة

المواصفات الكاملة غير رسمية، وما يلي مصدره تسريبات. فهونر 700 وهونر 700 برو يحملان، بحسب هذه المعلومات، شاشة أمامية OLED مسطحة بقطر 6.57 بوصة ودقة 1.5K، بحواف رفيعة جدًا ومتساوية. ويُقال إن الشاشة الخلفية بقياس نحو 1.72 بوصة وتقع داخل وحدة الكاميرا، وتعرض الوقت والطقس والإشعارات وأزرار الموسيقى وإطار السيلفي بالكاميرا الخلفية.

ويُرجَّح أن تعتمد السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، على أن يضيف هونر 700 برو عدسة تقريب بيرسكوبية بدقة 50 ميجابكسل. وقد يدعم الطرازان ملحق تقريب خارجيًا بقياس 200 ملم يُثبَّت على الهاتف.

وتُقدَّر سعة البطارية بنحو 9000 ملي أمبير في السلسلة. واجتازت الهواتف الثلاثة شهادة 3C بشواحن تصل قدرتها إلى 80 واط سلكيًا، بينما يُقال إن النسخة برو تضيف شحنًا لاسلكيًا بقدرة 50 واط وشحنًا لاسلكيًا عكسيًا.

وتشير الشائعات إلى معالج سنابدراجون 8s الجيل الرابع في هونر 700 العادي، وسنابدراجون 8 الجيل الخامس في هونر 700 برو. أما تفاصيل المعالج والكاميرا في هونر 700 إس فلم تتأكد بعد.