يواجه مستخدمون ثبّتوا تحديث «One UI 9» من سامسونج مشكلات في ربط هواتفهم بتطبيق «أندرويد أوتو»، وفق شكاوى متزايدة ظهرت مع اتساع طرح التحديث على الأجهزة المدعومة.

انقطاعات عشوائية وصوت متقطّع

تتنوّع الشكاوى بين انقطاع عشوائي في الاتصال أثناء الاستخدام، وعجز كامل عن إقامة الاتصال من الأساس. ويقول بعض المستخدمين إن الصوت يتقطّع كذلك، وإن هذا العيب ازداد سوءاً بعد التحديث.

ولا تنحصر الظاهرة في طراز بعينه من هواتف سامسونج. فالبلاغات تبدو موزّعة على طيف واسع من الأجهزة، ما يوحي بأن الخلل مرتبط بالتحديث نفسه لا بهاتف محدّد.

جوجل تقرّ بالمشكلة دون إعلان حل

أقرّت جوجل بوجود المشكلة، إذ ردّت على بلاغ مرفوع في صفحة المساعدة الخاصة بـ«أندرويد أوتو». غير أن ما ستفعله الشركة حيال الأمر لم يتّضح بعد.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مشكلة في «One UI 9». فقد سبق أن برز عيب كبير آخر في التحديث، وجرى إصلاحه لاحقاً.

طرح تدريجي ومزايا جديدة

يتوسّع طرح «One UI 9» أسبوعياً ليشمل هواتف جديدة، ولم يبلغ بعد جميع الأجهزة المؤهلة لتلقّيه. ويُرجَّح أن يصل إلى الهواتف الحديثة التي أُطلقت خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن أبرز ما يقدّمه التحديث تخصيص الإعدادات السريعة، إذ يتيح للمستخدم تصغير الأدوات وتكبيرها بحسب حاجته.