أثار مقطع مصوّر يُظهر الحكم آندي مادلي وهو يتحدث مع مدافع أرسنال البرازيلي غابريال ماغالهايس في النفق قبل انطلاق الشوط الثاني موجة انتقادات واسعة، بعد مباراة الأحد على ملعب أنفيلد التي انتهت بفوز أرسنال على ليفربول بهدف دون رد.

مقطع انتشر بسرعة بين المشجعين

ظهر الحكم في اللقطة وكأنه يحذّر اللاعب شفهياً بشأن الأخطاء، وكان الحديث بينهما ودياً. ونُقل عن مادلي قوله للمدافع: «انتبه، لديك بالفعل خطآن».

غضب مشجعو ليفربول من المقطع، وكانوا مستائين أصلاً من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل خلال اللقاء. وانتقد مشجعون على مواقع التواصل سلوك الحكم، وطالبوا رابطة حكام المحترفين (PGMOL) بتوضيحات بشأن ما رأوه ألفة غير لائقة أثناء المباراة.

ويرى المقال أن حديث الحكم مع غابرييل لا يثبت وجود أي مخالفة، لكن توقيته زاد من التدقيق في أداء التحكيم.

ركلة جزاء مفترضة لم تُحتسب

شعر ليفربول بالظلم لعدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل مدافع أرسنال يورين تيمبر على ألكسندر إيزاك. وأظهرت الإعادة تيمبر وهو يمسك قميص المهاجم السويدي ويشدّه داخل منطقة الجزاء، أثناء قفزه للالتحاق بكرة عرضية خطيرة.

منع الاحتكاك إيزاك من الوصول إلى الكرة، لكن مادلي أشار بمواصلة اللعب. واختار حكم الفيديو ستيوارت أتويل عدم استدعاء الحكم لمراجعة الشاشة.

وعبّر مدرب ليفربول أرني سلوت بعد المباراة عن استغرابه، وقال إنها «ركلة جزاء واضحة». وتساءل عن سبب اضطرار اللاعبين إلى السقوط على الأرض للحصول على القرارات.

أرسنال يعزز صدارته

سجّل كاي هافرتز هدف الفوز لأرسنال، في أول انتصار للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على أنفيلد منذ 14 عاماً. وعزّز الفوز موقع فريق المدرب ميكيل أرتيتا في صدارة الجدول.

واستفاد أرسنال أيضاً من خسارة مانشستر سيتي المفاجئة أمام برايتون بهدف دون رد، فاتسع الفارق في سباق اللقب. وحافظ الفريق على تقدمه الضئيل بفضل صلابته الدفاعية.