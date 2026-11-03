يسعى أرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تعزيز خياراته الهجومية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وفي مقدمة أهدافه مهاجم بورنموث الفرنسي إيلي جونيور كروبي البالغ 20 عامًا.

بايرن وسان جيرمان يدخلان سباق كروبي

لن يكون طريق أرسنال إلى كروبي معبّدًا، إذ يزاحمه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على المهاجم الشاب. ويحرص مدرب الفريق اللندني ميكيل أرتيتا على تقوية الخط الأمامي.

ولا يقتصر اهتمام النادي على اللاعب الفرنسي، فجناح يوفنتوس التركي كينان يلدز، البالغ 21 عامًا، يثير اهتمامه أيضًا.

يونايتد يراقب دورتموند ويترقب بالدي

على الجهة الأخرى، راقب مانشستر يونايتد أربعة لاعبين من بوروسيا دورتموند. وهم مهاجم غينيا سيرهو غيراسي (30 عامًا)، ولاعب الوسط الإنجليزي جوبي بيلينغهام (21 عامًا)، ولاعب الوسط الألماني فيليكس نمشا (26 عامًا)، والمدافع السويدي دانيال سفينسون (24 عامًا).

كما برز يونايتد وجهةً محتملة لمدافع برشلونة الإسباني أليخاندرو بالدي، البالغ 23 عامًا. ويتوقف ذلك على قرار اللاعب نفسه، فإن رأى أن مستقبله خارج ملعب كامب نو انفتح الباب أمام الانتقال.

برايتون بين ريال مدريد وأرنولين

يستعد حارس برايتون الهولندي بارت فيربروغن، البالغ 24 عامًا، لاغتنام فرصة الانتقال إلى ريال مدريد. وفي المقابل يتابع برايتون مدافع إستوريل البرتغالي الشاب جوردان أرنولين (18 عامًا)، وهو اللاعب نفسه الذي يهتم به برشلونة.

سندرلاند وفورست وأتلتيكو في دائرة الأخبار

في سندرلاند، ينوي النادي منح مدربه ريجيس لو بري أموالًا لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، بهدف تحسين النتائج.

أما مدرب نوتنغهام فورست أوليفر غلاسنر، الذي يتعرض لضغوط، فقد نال دعم لاعبيه بعد اجتماع عقده معهم في مقر تدريب النادي.

وتراقب عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مدافع سيلتا فيغو الإسباني خافي رودريغيز، البالغ 23 عامًا. وفي إسبانيا، يسعى أتلتيكو مدريد إلى التعاقد مع لاعب وسط ألمرية الصربي الشاب ستيفان دزودزيتش (21 عامًا)، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.