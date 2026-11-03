اختار الكاتب تروي تشكيلته لأفضل لاعبي الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبنى خط دفاعها بأكمله من لاعبين ينتمون إلى أندية شمال لندن، هم أرتشي غراي ويان بول فان هيكه من توتنهام، وإيزري كونسا ويورين تيمبر من أرسنال.

غراي يستحق التقدير بعد موجة انتقادات

بدأ تروي باختيار أرتشي غراي من توتنهام، مشيرًا إلى أنه سجّل هدفًا ودافع بشكل جيد جدًا. وأوضح أن اللاعب عاش فترة صعبة حين كان الفريق في مستوى سيئ.

وقال إن غراي تعرّض حينها لضغط كبير وانتقادات كثيرة، ورأى أنه يستحق بعض التقدير الآن مع بدء تحسّن توتنهام.

فان هيكه يسجّل ويكتسب الثقة

أما اللاعب الثاني من توتنهام في التشكيلة فهو يان بول فان هيكه، الذي سجّل هدفًا بدوره. ويرى تروي أن المدافع يتأقلم بشكل متزايد مع دوره في الفريق.

واعتبر الكاتب أن السعر الذي دُفع فيه كان مبالغًا فيه قليلًا، لكنه أشار إلى أن اللاعب قدّم بداية جيدة بوجه عام وسجّل عدة أهداف. وأضاف أن وجود ميكي فان دي فين إلى جانبه يمنحه الثقة ليكون هجوميًا، لأن زميله يغطي خلفه بسرعته.

كونسا «وحش» في دفاع أرسنال

من أرسنال، اختار تروي إيزري كونسا ووصفه بأنه كان «وحشًا» في الدفاع. وبحسب الكاتب، أبعد المدافع الكرات بالرأس وبالقدم، وألقى بجسده أمام الكرة، وقاتل من أجل فريقه.

وفي مركز الظهير، وقع الاختيار على يورين تيمبر من أرسنال. وتوقف تروي عند لقطة سحب فيها اللاعب قميص ألكسندر إيزاك ولم تُحتسب عليه أي مخالفة، وأبدى استغرابه من أن الحكم وحكم الفيديو المساعد (VAR) لم يراجعاها.

وأضاف أن تيمبر عاد بعد ذلك وتعافى ودافع بشكل جيد جدًا.