رفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 من 4.6% إلى 4.85%، في خامس زيادة يقرها هذا العام. ويسعى البنك من القرار إلى استعادة السيطرة على تضخم آخذ في التصاعد، بعد صدمة نفطية عالمية سببتها الحرب في الشرق الأوسط.

تضخم عند 4.3% وإشارات مسبقة من البنك

لم يفاجئ القرار الأسواق. فقد قفز التضخم إلى 4.3% في السنة المنتهية في سبتمبر، وسبقت الإعلان تصريحات حازمة من مسؤولين كبار في البنك المركزي خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وبهذه الزيادة بلغ سعر الفائدة الرسمي أعلى مستوى له منذ عام 2008. أما أدنى مستوى سجّله فكان بين عامي 2021 و2022.

107 دولارات إضافية على قرض بقيمة 700 ألف دولار

تضيف الزيادات المتتالية عبئًا جديدًا على أكثر من 3.3 مليون أسرة لديها قروض عقارية. وتقدّر شركة كانستار أن الرفعة الأخيرة ستزيد القسط الشهري لقرض بقيمة 700 ألف دولار بمقدار 107 دولارات.

وبذلك يبلغ إجمالي الزيادة في الأقساط خلال الرفعات الخمس هذا العام 532 دولارًا.

ضغوط على الحكومة وتوقعات نمو أقل

يضاعف القرار الضغط على الحكومة الفيدرالية، التي تواجه أصلًا انتقادات بشأن إدارتها للاقتصاد. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز قبل الإعلان إن الناس «تحت ضغط كبير أصلًا»، وإن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيجعل الأمور أصعب بكثير.

ويأتي القرار وسط مخاوف متزايدة من الأثر السلبي للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة. وكان مصرفان كبيران قد خفّضا يوم الاثنين توقعاتهما لنمو الاقتصاد الأسترالي، فيما حذّر محللو بنك الكومنولث (CBA) من تباطؤ «أشد وأطول».