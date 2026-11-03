أعلنت منصة «أنتوتو» لقياس الأداء ترتيب شهر أكتوبر لهواتف أندرويد الرائدة، وجاء هاتف «هونر وين 2» في المركز الأول بمتوسط 4,958,339 نقطة، فيما تراجع «شاومي 18 فولد» القابل للطي إلى المركز الرابع بعد أن كان في الصدارة خلال سبتمبر.

«هونر وين 2» يتقدم بفارق ضئيل

اختُبرت من «هونر وين 2» نسخة تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وتخزيناً بسعة 512 جيجابايت. يعمل الهاتف بمعالج «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس»، وتبلغ سعة بطاريته 10,100 ملي أمبير في الساعة.

حلّ «ريد ماجيك 12 برو+» ثانياً بـ4,956,846 نقطة، وبالمعالج نفسه، وكانت النسخة المختبَرة منه بذاكرة 16 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت. الفارق بينه وبين الهاتف المتصدر لا يتجاوز 1,493 نقطة.

جاء «آي كيو 16» ثالثاً بـ4,865,546 نقطة، بنسخة 16 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت.

«شاومي 18 فولد» يخسر الصدارة

حلّ «شاومي 18 فولد» رابعاً بـ4,737,201 نقطة بعدما تفوّقت عليه ثلاثة هواتف بمعالج «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس». ويعمل الهاتف بمعالج «XRING O3» الذي طورته شاومي داخلياً.

ورغم هذا التراجع، ما زالت نتيجته بين الأعلى في القائمة.

احتل «ون بلس 16» المركز الخامس، و«هونر ماجيك 9 برو ماكس» المركز السادس. يعمل الهاتفان بمعالج «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس»، فيكون خمسة من أول ستة هواتف في الترتيب بالمعالج نفسه.

معالجا «ميديا تيك» والجيل السابق في المراتب المتأخرة

ظهر أول هاتفين بمعالج «ديمنسيتي 9600 برو» من «ميديا تيك» في مراتب متأخرة نسبياً. حلّ «فيفو X500 برو ماكس» سابعاً بـ4,354,880 نقطة، وجاء «أوبو فايند X10 برو ماكس» ثامناً بـ4,335,762 نقطة، وتخلّف الهاتفان بفارق ملحوظ عن مجموعة «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل السادس».

أما المركزان التاسع والعاشر فكانا من نصيب «هونر وين RT 2» و«آي كيو 15 ألترا» على التوالي. يعمل الهاتفان بمعالج «سنابدراغون 8 إيليت الجيل الخامس» من الجيل السابق، وتراوحت نتيجتاهما بين 4.27 مليون و4.28 مليون نقطة.