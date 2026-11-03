حذّرت الأمم المتحدة من أن هجمات الطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة الحيوية في السودان لا تزال متواصلة، وأنها أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وإلى تعطّل الخدمات الأساسية وإمدادات المياه النظيفة. جاء التحذير على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أمس الاثنين 2 نوفمبر.

أوتشا قلقة من تداعيات الهجمات على عدة ولايات

قال دوجاريك إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» يساوره القلق من هذه الهجمات ومن آثارها على السكان في عدد من الولايات السودانية. وأشار إلى أن الضربات لم تتوقف حتى الآن.

وجدد المتحدث الدعوة إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. كما طالب بتمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات حيثما ومتى تشتد الحاجة إليها.

مياه غير معالجة ومخاطر صحية متزايدة

أفاد شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني بأن انقطاع الكهرباء ونقص الوقود عطّلا إمدادات المياه النظيفة. ونتيجة لذلك، اضطر السكان إلى الاعتماد على مصادر مياه غير معالجة.

ويرفع هذا الوضع من احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر بيانا قبل يومين، عبّر فيه عن شديد استيائه من الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، ومنها المرافق الصحية.

وحثّ غوتيريش المتحاربين في السودان على المسارعة إلى التوافق على إنهاء القتال، وعلى المشاركة بصدق في مساعي الوساطة، ومنها المساعي التي يتولاها مبعوثه الشخصي للسودان، بيكا هافيستو.