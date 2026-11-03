بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 9.0 لمعظم هواتف جالاكسي وأجهزتها اللوحية المؤهلة، وفصّلت في الوقت نفسه محتوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2026، الذي يعالج أكثر من 160 ثغرة في نظام أندرويد وفي برمجيات جالاكسي وعتادها.

155 إصلاحاً من جوجل و24 ثغرة خاصة بجالاكسي

يضم التصحيح 155 إصلاحاً (CVE) قدّمتها جوجل لثغرات اكتُشفت في نظام أندرويد الأساسي. ويضاف إليها إصلاحات لـ 24 ثغرة (SVE) تخص أجهزة جالاكسي وحدها.

كشفت سامسونج علناً عن 17 ثغرة من هذه الثغرات الـ 24، وأبقت السبع الباقية سرية إلى أن تصل التحديثات إلى عدد أكبر من الأجهزة.

20 ثغرة حرجة جميعها من جوجل

يتوزع التصحيح بحسب الخطورة على 20 ثغرة حرجة و141 ثغرة عالية الخطورة و15 ثغرة متوسطة الخطورة. وجاءت الإصلاحات الحرجة العشرون كلها من جوجل.

أما الثغرات العالية الخطورة البالغة 141 فمصدر 134 منها جوجل، و4 منها سامسونج لأشباه الموصلات (DS)، و3 منها قسم الهواتف في سامسونج (Samsung MX). وفي الفئة المتوسطة، جاءت ثغرة واحدة من جوجل و14 من Samsung MX.

إصلاحات تمسّ المعالجات وشاشة القفل وتطبيقات الاتصال

تستهدف إصلاحات سامسونج لأشباه الموصلات معالجات إكسينوس والمودمات. أما إصلاحات قسم الهواتف فتعالج مشكلات في محمّل الإقلاع (bootloader)، والتحقق غير السليم من المدخلات، وفيضان الذاكرة المؤقتة.

وتشمل كذلك مشكلة الاتصال غير المصرّح به من شاشة القفل عبر الأدوات (widgets)، وتجاوز قفل شريحة SIM. وتغطي أيضاً تطبيقات الاتصال (Dialer) وجهات الاتصال (Contacts) والرسائل (Messages)، إضافة إلى تشغيل ملفات الوسائط بصيغة MKV.

يُتوقع أن تطرح سامسونج تصحيح نوفمبر 2026 للهواتف والأجهزة اللوحية المؤهلة من جالاكسي خلال الأيام المقبلة.