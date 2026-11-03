نُشرت اليوم صورة فلكية تُظهر شهابًا متوهجًا يعبر السماء، وخلفه على مسافة بعيدة المذنّب C/2025 R3 (PanSTARRS). ولا يرجَّح أن يكون الشهاب قد انفصل عن هذا المذنّب.

المذنّب التُقطت صورته في فرنسا خلال أبريل

التُقطت صورة المذنّب من موقع أوتاكام (Hautacam) في فرنسا خلال شهر أبريل. وكان للمذنّب في ذلك الوقت ذيلان لافتان: أحدهما أيوني أزرق اللون، والآخر غباري.

ويبدو المذنّب في الصورة بعيدًا كثيرًا خلف الشهاب الذي يملأ المقدّمة بوهجه.

لماذا يصعب ربط شهاب بمذنّب بعينه

ينحدر كثير من الشهب فعلًا من مذنّبات، إذ تتخلّف عنها شظايا صخرية بحجم حبّات الرمل. وتظهر هذه الشظايا عادةً على هيئة شهب لحظة دخولها الغلاف الجوي للأرض.

غير أن آلاف المذنّبات زارت المنظومة الشمسية الداخلية في الفترة الأخيرة، ما يجعل نسبة شهاب محدّد إلى مذنّب محدّد أمرًا عسيرًا. وفي مقدّمة الصورة خطّ ملوّن قد يدلّ على تركيب معقّد للشهاب.

ثلاث زخّات شهب بارزة في نوفمبر

يشهد شهر نوفمبر ذروة ثلاث زخّات بارزة. أولاها زخّة الثوريات الجنوبية، وتبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة القادمة. وتليها زخّة الثوريات الشمالية بعد نحو أسبوع. وتتحدّر الزخّتان كلتاهما من المذنّب 2P/Encke.

أما الثالثة فهي زخّة الأسديات (Leonids)، الأشهر بين زخّات الشهر، وتتحدّر من المذنّب 55P/Tempel-Tuttle. وتبلغ ذروتها بعد نحو أسبوعين.