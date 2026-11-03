أجرى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يوم الاثنين، ناقشا خلاله آفاق التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين.

أولوية لخفض التصعيد في المنطقة

أعلن خالد بن سلمان تفاصيل الاتصال في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس». ووصف السعودية والولايات المتحدة بأنهما بلدان صديقان.

وأوضح أن الحديث شمل المستجدات الإقليمية والدولية. وجاءت جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة في مقدمة ما جرى بحثه.

اعتداءات الحوثيين على المملكة

وتناول الاتصال كذلك استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية، وهي مليشيا وصفها الوزير بالإرهابية.

ويتواصل منذ يوليو/ تموز الماضي تصعيد عسكري بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية. وشمل هذا التصعيد هجمات استهدفت مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل السعودية.

حرب يمنية مستمرة منذ 2014

يعيش اليمن حربًا منذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي مارس/ آذار 2015 تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في البلاد، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.