استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظيره الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الرياض مساء الاثنين 2 نوفمبر 2026، وتصدر ملف اعتداءات الحوثيين على المملكة محادثات الجانبين، إلى جانب التعاون الثنائي.

ولم تحدد الجهة الرسمية السعودية مدة زيارة ولي العهد الأردني.

إدانة أردنية للهجمات ودعم للإجراءات السعودية

أعلن الأمير الحسين إدانة بلاده الاعتداءات التي شنتها مليشيا الحوثي على السعودية، ووصفها بالإرهابية. وشدد على أن الأردن يقف مع المملكة وقوفًا تامًا في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعرب عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية مقدراتها.

علاقات تاريخية وتوسيع للتعاون

استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين. وأكدا حرصهما على توسيع التعاون بينهما في المجالات كافة.

تصعيد متواصل منذ يوليو

جاء اللقاء وسط تصعيد عسكري متواصل بين السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي. وشمل هذا التصعيد هجمات استهدفت مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014. وفي مارس 2015 تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في البلاد، دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا.