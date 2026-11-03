ظهرت صور حقيقية لساعة «أوبو ووتش 5» التي لم تُطرح بعد، بعدما شوهدت المغنية سونغ يوتشي، عضوة فرقة I-DLE، ترتديها في حفل موسيقي أُقيم مؤخرًا. وتكشف اللقطات عن شاشة مربعة وتصميم أنيق وبسيط.

نحافة لافتة وإطار من ألومنيوم الطيران

يتحدث مسرّبون، ومعهم مدير منتجات المنظومة في أوبو، تشياو جيادونغ، عن تصميم نحيف جدًا للساعة. ويقال إن وزنها أقل من 27 غرامًا وإن سماكتها نحو 9.2 مليمتر.

إطار الساعة مصنوع من سبيكة ألومنيوم من درجة الطيران والفضاء. أما حواف الشاشة فضيقة جدًا من الجهات الأربع، بما يوفر أكبر مساحة عرض ممكنة للشاشة المربعة. ويوجد تاج دوّار في الزاوية العلوية اليمنى.

ميزات صحية للاستخدام اليومي

تركّز أوبو في هذا الطراز على الاستخدام اليومي: عمر بطارية جيد وشاشة ساطعة وميزات صحية موجهة للرياضة والعافية. ويُتداول أن الساعة ستتيح تتبّع حرق الدهون، إلى جانب معدل ضربات القلب وأكسجين الدم والنوم والنشاط.

الحجز المسبق مفتوح عبر القنوات الرسمية للشركة. ويُتوقع أن يبلغ سعر الساعة نحو 1000 يوان.

وللمقارنة، كانت «أوبو ووتش 4 برو» الصادرة عام 2023 تبدأ أسعارها من 2299 يوانًا. وجاءت حينها بعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومعالج «سنابدراغون W5» ثنائي النواة.

عودة إلى القرص المربع بعد سلسلة «ووتش S»

اتجهت أوبو في السنوات الأخيرة إلى سلسلة «ووتش S» ذات التصميم الأكثر استدارة. وتُعد العودة إلى القرص المربع في «ووتش 5» تحولًا مقصودًا.

من المقرر إطلاق الساعة مع سلسلة «أوبو رينو 17» والجهاز اللوحي «أوبو باد إير 6» في فعالية تُقام في نوفمبر 2026. وظهر الجهاز في قوائم الاعتماد، ومنها هيئة «SDPPI» الإندونيسية تحت رقم الطراز OVWE266، ما يشير إلى اقترابه من الجاهزية.