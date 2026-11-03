كشفت سجلات اعتماد رسمية في عدة دول آسيوية وأوروبية عن هاتفين جديدين من فئة FE تعمل عليهما شركة فيفو، هما Vivo X500 FE وVivo V80 FE. وتأتي هذه الإدراجات في وقت تطرح فيه الشركة هواتف من الفئتين V وX في الأسواق.

حركة إطلاقات متتالية من فيفو

أُطلق هاتف Vivo V80 رسميًا في الهند في وقت سابق من هذا الشهر. أما سلسلة Vivo X500 فقد ظهرت في الصين، وبدأ طرحها في أوروبا، ومن المقرر أن تصل إلى الهند بحلول نهاية نوفمبر.

وتشير الشهادات الجديدة إلى أن الشركة تُعدّ طرازين إضافيين من فئة FE، لكنها لم تعلن في هذه الإدراجات موعد بيع جديدًا لأي منهما.

Vivo X500 FE في سجلات سنغافورة وإندونيسيا وتركيا

حصل Vivo X500 FE على موافقة سجل المعدات التابع لهيئة IMDA في سنغافورة، بالطراز V2653 ورقم التسجيل SER/26/0337. ويصف السجل الجهاز بأنه هاتف 5G يدعم WLAN وBluetooth وNFC، من دون كشف مواصفات عتادية أخرى.

وسبق للطراز نفسه أن نال موافقة TKDN في إندونيسيا، كما أُدرج لدى EEC. وفي تركيا، تؤكد قوائم قاعدة بيانات IMEI أن الرقمين V2653 وV2654 يعودان إلى X500 FE.

مواصفات مدرجة بطابع الفئة الرائدة

تشير المواصفات المدرجة للهاتف إلى جهاز مدمج بطابع الفئة الرائدة. فالشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.31 بوصة ودقة 1216 × 2640 ومعدل تحديث 120Hz، ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 مع ذاكرة 12GB ومساحة تخزين 256GB.

وتبلغ سعة البطارية 6,500mAh، مع شحن سلكي بقدرة 90W ولاسلكي بقدرة 40W وعكسي بقدرة 5W.

في الخلف ثلاث كاميرات. الأولى بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX921 مع تثبيت بصري، والثانية تلسكوبية بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX882 مع تثبيت بصري، والثالثة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فبدقة 50 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويبلغ سُمك الجهاز نحو 7.99 ملم ووزنه 191 غرامًا. ويضم مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة، ويدعم Bluetooth 6.0 وNFC ومنفذ الأشعة تحت الحمراء IR.

Vivo V80 FE يحصد موافقات في تايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا

اعتمدت هيئة NBTC في تايلاند هاتف Vivo V80 FE بالطراز V2624، وتشير الخانة المخصصة له إلى «موافق عليه». ويؤكد الإدراج دعم الاتصال الخلوي بما فيه 5G NR، من دون أي ذكر للكاميرا أو البطارية أو المعالج.

ونال الهاتف أيضًا موافقة SIRIM في ماليزيا وإدراجًا لدى Bluetooth SIG. وفي الهند حصل على شهادة BIS، وفي إندونيسيا على شهادتي SDPPI وTKDN.

وتدل هذه الشهادات مجتمعة على قرب الكشف عن V80 FE.