تتحدث تقارير عن أن البرتغالي خوسيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، وضع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع أرسنال، في مقدمة أهدافه لتعزيز الجهة اليسرى من دفاع الفريق خلال 2027. ونُشر الخبر أولًا عبر حساب على منصة إكس، ثم تداولته تقارير أخرى.

مورينيو يراه صفقة «الحلم»

بحسب ما نُشر، وضع مورينيو كالافيوري على رأس قائمة الأظهرة اليسرى المرشحة للانضمام. وأفاد تقرير آخر بأن المدرب يعتبر اللاعب، البالغ 24 عامًا، صفقة «الحلم» وأفضل خيار متاح في مركز الظهير الأيسر.

وأجرى ريال مدريد استفسارات عن وضع اللاعب، فيما يعلم المقربون منه بهذا الاهتمام. ويُعتقد أن مورينيو معجب بمرونة اللاعب تحديدًا.

لاعب أساسي لدى أرتيتا

أصبح كالافيوري هذا الموسم من أهم المدافعين لدى مدرب أرسنال ميكل أرتيتا. ويجمع بين القوة الدفاعية والقدرة على التقدم إلى خط الوسط وتطوير الكرة.

وسبق لأرتيتا أن قال إنه يحب اللاعب، ووصفه بأنه شخص يتمتع بكاريزما وشخصية فريدتين. ووصفه كذلك بأنه لاعب ذو قدرة مذهلة و«جوهرة».

عقد حتى 2029 وسعر يتجاوز 100 مليون يورو

يرتبط كالافيوري بعقد مع أرسنال يمتد حتى 2029. ويُقال إن النادي يخطط لمعالجة هذا العقد في 2027، بعد الانتهاء من تمديد عقود ديكلان رايس ومارتن أوديغارد ويوريين تيمبر.

وأفاد تقرير بأن أرسنال سيطلب أكثر من 100 مليون يورو قبل النظر في أي عرض لبيعه.

ويرى التحليل المرافق للتقارير أن النادي اللندني لا ينبغي أن يبيعه، لأنه قادر على اللعب ظهيرًا أيسر ومدافعًا وسطيًا والتقدم إلى الوسط دون إضعاف بنية الفريق. ويضيف أن أرسنال يملك معظم أوراق القوة، فاللاعب مرتبط بعقد طويل وسعيد في شمال لندن وأصبح أساسيًا.

ويرى التحليل أيضًا أن على النادي اعتبار اهتمام ريال مدريد إطراءً، ما لم يضغط اللاعب نفسه للرحيل.