تراجعت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إذ سجّل عيار 21 نحو 6,264 جنيهاً للجرام، بانخفاض قدره 70.15 جنيه، أي 1.11% عن اليوم السابق.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,159 جنيه ذهب عيار 21 6,264 جنيه ذهب عيار 18 5,370 جنيه الجنيه الذهب 50,116 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,919.70 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

الهبوط شمل الأعيرة كلها بالنسبة نفسها. فعيار 24 وصل إلى 7,159 جنيهاً للجرام بعد أن فقد 80.17 جنيه، وعيار 18 إلى 5,370 جنيهاً بخسارة 60.13 جنيه.

الجنيه الذهب والأونصة العالمية

أما الجنيه الذهب، وهو ثمانية جرامات من عيار 21، فبلغ 50,116 جنيهاً، منخفضاً 561 جنيهاً عن أمس. وهذا الرقم هو ما يهمّ من يشتري الذهب للادخار أو للهدايا، لأنه يُباع بالقطعة.

على الساحة العالمية، تراجعت الأونصة 27.50 دولار، أي 0.70%، لتستقر عند 3,919.70 دولار. ولاحظ أن الانخفاض المحلي، وقدره 1.11%، جاء أكبر من انخفاض الأونصة، وهذا يعني أن عاملاً آخر غير سعر الأونصة وحده دخل في الحساب، ومنه سعر الدولار أمام الجنيه.

القاعدة بسيطة: الأونصة تزن 31.1 جراماً، والسوق المحلية تُسعّر الجرام على أساس سعر الأونصة بالدولار مضروباً في سعر الصرف. فإذا نزل أحدهما أو كلاهما، نزل سعر الجرام عندنا، وإذا ارتفعا ارتفع معهما. أما الطلب في محال الصاغة فيحدّد مقدار الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء، لا اتجاه السعر نفسه.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمدّخر؟

من كان ينوي الشراء فقد وجد سعراً أقل من أمس، لكن الأسعار تتحرك على مدار اليوم تبعاً للأونصة والدولار، فمن الأفضل مراجعتها قبل الدفع. وتذكّر أن المصنعية والدمغة تُضاف إلى سعر الجرام عند شراء المشغولات، ولذلك يبقى السعر النهائي أعلى من الأرقام المعلنة هنا.

أما من يحتفظ بالذهب مدخرات، فيرى قيمة ما يملكه تنخفض اليوم بنسبة 1.11%، وهو تحرك يومي لا يقول شيئاً عن الاتجاه الأطول. والذهب في النهاية يُقاس بمدى زمني أبعد من يوم واحد.

تتجدد الأرقام مع كل تحرك في الأونصة العالمية وسعر الدولار، وسنحدّثها أولاً بأول.