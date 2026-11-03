تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 ليسجل 55.43 جنيه، بانخفاض قدره 0.23 جنيه، أي ما يعادل 0.41% مقارنة بالأمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 55.43 جنيه اليورو 62.04 جنيه الريال السعودي 14.76 جنيه الجنيه الإسترليني 74.33 جنيه الدينار الكويتي 178.11 جنيه الدرهم الإماراتي 15.09 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الحركة نفسها طالت بقية العملات، فكلها انخفضت أمام الجنيه، وإن اختلفت النسبة من عملة إلى أخرى.

اليورو والإسترليني والعملات الخليجية

اليورو سجل 62.04 جنيه، متراجعاً 0.16 جنيه بنسبة 0.26%. أما الجنيه الإسترليني فبلغ 74.33 جنيه، بخسارة 0.25 جنيه أي 0.33%.

وفي الخليج، نزل الريال السعودي إلى 14.76 جنيه بتراجع 0.06 جنيه، وبالنسبة نفسها 0.41% تراجع الدرهم الإماراتي إلى 15.09 جنيه بانخفاض 0.06 جنيه أيضاً. هذا التطابق ليس مصادفة، فالعملتان مرتبطتان بالدولار، ولذلك تتحركان أمام الجنيه بالنسبة ذاتها التي يتحرك بها الدولار.

الدينار الكويتي كان الأعلى سعراً بين العملات المعروضة، إذ وصل إلى 178.11 جنيه بانخفاض 0.85 جنيه، أي 0.47%، وهي أكبر نسبة تراجع في القائمة.

ماذا يعني ذلك لمن يشتري أو يدّخر؟

سعر الصرف يتحدد في الأساس بالعرض والطلب: كلما زاد الطلب على الدولار في السوق ارتفع سعره، وكلما تراجع الطلب أو زاد المعروض منه هبط. وتتأثر العملات الأخرى بحركة الدولار عالمياً، لأن أسعارها أمام الجنيه تُحسب في جانب منها من خلال سعرها أمام الدولار.

بالنسبة لمن يخطط لشراء عملة أجنبية، سواء لسفر أو لدفع التزام بالخارج، فالتراجع الطفيف اليوم يعني أن الجنيه الواحد يشتري قدراً أكبر قليلاً من العملات مقارنة بالأمس. لكن الفارق محدود، ولا يغيّر الحسابات كثيراً إلا في المبالغ الكبيرة.

أما من يحتفظ بمدخراته بالدولار أو غيره، فحركة يوم واحد لا تكفي للحكم على الاتجاه. الأفضل متابعة الأسعار عدة أيام قبل أي قرار بيع أو شراء، وعدم الاندفاع وراء تغير صغير في السعر.

وتبقى الأسعار المعلنة مرجعاً عاماً، فقد تختلف قليلاً من بنك إلى آخر ومن مكتب صرافة إلى غيره، لذلك يُستحسن السؤال عن السعر الفعلي قبل إتمام أي عملية.