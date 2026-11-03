قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 التي كان من المقرر أن تستضيفها السعودية، وحدّد لها موعداً جديداً يمتد من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، إثر سلسلة هجمات دامية استهدفت البلد المضيف.

موعد جديد يسبق الانطلاقة الأصلية بأسابيع

كانت البطولة مقررة في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير. وبموجب القرار، تنتقل المنافسات إلى نهاية العام نفسه، لتنتهي بعد الموعد الأصلي بنحو ثلاثة أسابيع.

وأوضح الاتحاد في بيان أن قرار إعادة الجدولة اتُّخذ «في ضوء الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن التطورات في المنطقة». وبيّن أن هذه التطورات تشمل تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في السفر.

وأضاف أن المواعيد الجديدة سترفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للموافقة عليها.

هجوم صاروخي على مطار الرياض

في أكتوبر، شنّت حركة الحوثي اليمنية هجوماً صاروخياً على مطار الرياض. وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

فعاليات رياضية أخرى ملغاة

ولم تكن كأس آسيا الحدث الوحيد المتأثر بالتطورات الأمنية. فقد أُلغيت في السعودية مؤخراً عدة فعاليات، من بينها بطولة «سكس كينغز سلام» الاستعراضية للتنس التي كان من المقرر إقامتها في الرياض.