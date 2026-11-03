بدأت آبل اختبار تقنية «Audio Intelligence» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في ساعة آبل، ضمن النسخة التجريبية من تحديث iOS 27.3 التي تتاح أولاً للمطورين. وكانت الشركة قد أعلنت التقنية للمرة الأولى في حدث «Surprise and Shine» للأجهزة في سبتمبر.

أربع ميزات اختيارية

تضم التقنية أربع ميزات يختار المستخدم تفعيلها: رصد الأصوات المهمة، والتعرف على الأغاني، ومتابعة ما فات من المحادثات، وتدوين الملاحظات.

تخدم ميزة رصد الأصوات الصم وضعاف السمع، إذ تنبههم إلى صفارات الإنذار والمنبهات وجرس الباب. أما ميزة الأغاني فتستعين بتطبيق «شازام» لمعرفة اسم الأغنية والفنان من الموسيقى الدائرة في الخلفية.

الميزتان الأكثر إثارة للجدل هما «Live Rewind» و«Siri Recaps»، لأنهما تستمعان إلى محادثات البشر. وقد حاولت آبل تقديمهما بما يفيد المستخدم ويراعي خصوصية المحيطين به، في ظل ردود فعل غاضبة تجاه أجهزة التسجيل بالذكاء الاصطناعي مثل نظارات ميتا الذكية.

«Live Rewind»: نص لآخر 15 ثانية

يضغط المستخدم مرتين على التاج الرقمي، فيرى على شاشة الساعة نصاً مكتوباً لما قيل في آخر 15 ثانية. ويصدر عن الساعة رنين وتظهر عليها حركة مرئية، لتنبيه الحاضرين إلى تسجيل ما قيل.

إن لم يحفظ المستخدم المقطع النصي، يُحذف نهائياً وتلقائياً بعد 30 ثانية. ويمكن حفظه في تطبيق «Siri» المستقل الذي صدر مع iOS 27 للرجوع إليه لاحقاً.

يظهر تحت المقطع خيار «Ask Siri» لطرح أسئلة عمّا قيل، كمصطلح تقني غير مفهوم أو نوع صلصة ذكره النادل.

«Siri Recaps»: ملخصات بدل النص الحرفي

تتيح الميزة تدوين ملاحظات عامة عن المحادثات في جملة قصيرة ونقاط موجزة بدل النص الحرفي. وتقول آبل إنها لا تحدد هوية المتحدثين ولا تحفظ الصوت الخام ولا تقدم تفريغاً نصياً كلمة بكلمة.

قد تتضمن النقاط مواعيد وآجالاً مهمة ومعلومات عن الأسعار وخطط الدفع ومعلومات واقعية أخرى. وتقترح الشركة استخدامها في اجتماعات العمل ولقاءات أولياء الأمور بالمعلمين وجلسات التدريب الشخصي.

لا تسجل الميزة المحادثات أثناء الاستماع إلى الموسيقى بالسماعات أو استخدام خاصية عزل الضجيج. ويُطلب من المستخدم في نهاية اليوم، وعند أول فتح للساعة صباحاً، مراجعة التلخيصات المحفوظة واختيار ما يريد الاحتفاظ به.

يمكن حفظ الملاحظات في تطبيق «Notes» أو تصدير الشخصية منها إلى تطبيق «Journal». وإن لم يفعل المستخدم شيئاً، تُحذف التلخيصات تلقائياً خلال سبعة أيام.

يمكن تفعيل الميزة يدوياً أو ضبط جدول لها، كأن تعمل في ساعات العمل فقط أو لا تعمل ليلاً. ويمكن إيقافها في أي وقت من مركز التحكم حتى لو كانت تعمل بجدول.

وتقول آبل إنها صُممت لاستبعاد معلومات حساسة مثل المعرّفات الحكومية والبيانات المالية وبيانات المصادقة ومعرّفات شخصية معينة وأي كلام يحرّض على إيذاء النفس.

معالجة الصوت بين الساعة والآيفون

تعمل الميزات على ساعتي Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 بمزيج من العتاد والبرمجيات والخدمات، منها معالج S11 والميكروفون ونماذج Apple Intelligence على الآيفون وPrivate Cloud Compute.

يضم المعالج الدائم التشغيل «سيكيور إنكليف»، وهو مساحة ذاكرة محمية بالعتاد، تعالج فيها ذاكرة صوتية مخصصة الصوت الخام دون أن يصل إليه أحد، بمن فيهم آبل. ولا يصل الصوت إلا إلى الآيفون المقترن عبر آلية اقتران آمنة.

تكتشف نماذج خفيفة على معالج S11 وجود محادثة يشارك فيها صاحب الساعة، ثم تنقلها إلى «سيكيور إنكليف» في الآيفون. هناك يحوّل الآيفون الصوت إلى نص مكثف بحذف الكلمات الحشوية، ثم يُشفَّر ويُرسل إلى Private Cloud Compute لإنتاج التلخيص وإعادته إلى الهاتف.

يُحذف التلخيص وما استُخدم في إنتاجه من Private Cloud Compute فور الانتهاء. وتتاح التلخيصات على الآيفون لصاحبها فقط دون آبل، وتُشفَّر عند مزامنتها بين أجهزته.

وتقول آبل إن الميزات لا ينبغي أن تؤثر في عمر بطارية الساعة أو الهاتف.