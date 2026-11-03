أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن حققت قدراً من التقدم في مباحثاتها مع طهران، وأبدى ثقته بأن التفاوض قد يفضي إلى اتفاق. وأدلى بهذه التصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية مساء الاثنين 2 نوفمبر 2026.

واشنطن تتحدث عن محادثات جيدة وخيارات مفتوحة

بيّن فانس أن الجانبين عقدا عدداً من اللقاءات الجيدة. وشدد على أنه والرئيس دونالد ترامب يتطلعان بتفاؤل كبير إلى التوصل إلى تفاهم، مؤكداً استمرار الجهود في هذا المسار.

ومع ذلك، لم يُخفِ نائب الرئيس تحفظه تجاه طهران، إذ ادّعى أن سلوك إيران ظل على الدوام غير قابل للتوقع إلى حد ما. ولفت إلى أن ترامب يبقي في متناوله خيارات عسكرية وأخرى غير عسكرية في تعامله معها.

طهران: الرسائل مستمرة عبر وسطاء ومضيق هرمز رهن مطالبنا

وفي المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، على أن الرسائل ما زالت تتدفق بين طهران وواشنطن بواسطة وسطاء.

وذكر بقائي أن إعادة فتح مضيق هرمز تتوقف على الاستجابة لمطالب إيران. وتابع قائلاً إن «الكرة في ملعب الولايات المتحدة».

مسار بدأ بالحرب وتعثر عند مذكرة الملاحة

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات على إيران في 28 فبراير/شباط 2026. وردت طهران بضرب إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة.

وفي أبريل/نيسان 2026 تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. بعد ذلك، وقّعت واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران 2026 مذكرة تفاهم تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

بيد أن تطبيق المذكرة تعثر نتيجة خلافات حول أمن المضيق.