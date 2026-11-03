استقبل مستشفى الجامعة الأردنية في عمّان، يوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، ثلاثة أطفال من قطاع غزة يعانون أمراضًا في القلب، وبدؤوا تلقي رعاية طبية تخصصية. ويندرج ذلك ضمن الجهود الإنسانية والطبية التي يقودها الملك عبدالله الثاني للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.

الدفعة السادسة والثلاثون من الأطفال المرضى

جاء وصول الأطفال الثلاثة في إطار مبادرة «الممر الطبي الأردني» التي تواصل المملكة تنفيذها لإغاثة أبناء غزة. وأجلت القوات المسلحة الأردنية في اليوم نفسه الدفعة السادسة والثلاثين من الأطفال المرضى.

ضمت الدفعة 26 طفلًا و26 مرافقًا. ويجري توزيع أفرادها على المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

البصول: المستشفى سخّر إمكاناته وكوادره

قال المدير العام للمستشفى، الدكتور نادر البصول، إن استقبال الأطفال يعبّر عن موقف أردني ثابت بقيادة الملك في تقديم الدعم الطبي والإنساني للفلسطينيين. وأكد أن المستشفى وضع جميع إمكاناته الطبية وكوادره المتخصصة في خدمة الأطفال القادمين من غزة، بهدف توفير أفضل مستويات الرعاية.

وأوضح أن المستشفى استقبل منذ آب الماضي أكثر من 60 طفلًا من القطاع يعانون حالات مرضية معقدة. وشملت هذه الحالات تشوهات القلب الخلقية وأمراض الدم والكبد.

أطفال عادوا إلى القطاع وآخرون تحت المتابعة

أشار البصول إلى أن عددًا من هؤلاء الأطفال أنهوا مراحل العلاج بنجاح وعادوا إلى القطاع. أما الآخرون فلا يزالون يتلقون الرعاية والمتابعة الصحية داخل المستشفى.

وبيّن أن الخدمات الصحية لم تقتصر على الأطفال، بل شملت عددًا من مرافقيهم أيضًا. وأكد استمرار المستشفى في أداء رسالته الطبية والإنسانية لتعزيز فرص الشفاء، وضمان استكمال علاج الأطفال القادمين من القطاع.