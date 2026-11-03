حقق أرسنال فوزًا بهدف دون رد على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، بعدما سجّل كاي هافرتز هدفًا مبكرًا كان كافيًا لحسم اللقاء. وأنهى الفريق اللندني بذلك انتظارًا دام 14 عامًا لانتصار في الدوري على أرض ليفربول.

صدارة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي

بعد التقدم، تراجع أرسنال إلى الدفاع وأبدى صلابة كبيرة حالت دون أي خطر حقيقي على مرماه. بهذه النتيجة صار الفريق متقدمًا بثلاث نقاط على مانشستر سيتي في صدارة الترتيب.

يملك أرسنال 24 نقطة من تسع مباريات، ويتقدم بتسع نقاط على ليفربول. كما حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بالدوري هذا الموسم. ويقود الفريق المدرب ميكيل أرتيتا، وهو حامل اللقب.

ليفربول يسدد 17 مرة دون تهديد

سدد ليفربول 17 محاولة، لكن أيًّا منها لم يصل إلى المرمى. وصار أرسنال أول فريق زائر لا يسجل خصمه أي تسديدة على المرمى في مباراة بالدوري الممتاز على أنفيلد منذ بدء سجلات «أوبتا» عام 2003.

جيرارد يشبّه أرسنال بتشيلسي مورينيو

تحدث ستيفن جيرارد يوم الاثنين في برنامج «ذا أوفرلاب»، ووصف أداء أرسنال بأنه احترافي جدًا. لكنه أشار إلى أن الفريق لم يكن سلسًا ومتدفقًا كما اعتاد الجمهور منه ومن جودة لاعبيه.

وشبّه جيرارد قدرة أرسنال على حماية تقدمه في النتيجة بأفضل فرق تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو. وقال إن أرسنال فريق يصعب الفوز عليه، ويستطيع تحقيق الانتصار بطرق مختلفة.

ورأى أن الفوز في أماكن مثل أنفيلد بالصلابة والتماسك وبأداء مختلف هو طريق الفوز بالدوريات. وأكد أنه يتوقع فوز أرسنال باللقب، مضيفًا أنه لم يغيّر رأيه منذ بداية الموسم.

ميرسون: علامة الأبطال

من جهته، وصف بول ميرسون أداء أرسنال في أنفيلد بأنه «علامة الأبطال». وتوقع أن يحتفظ الفريق باللقب بسهولة.