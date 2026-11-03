أنهى نادي وست هام يونايتد التعاقد مع مدربه الرئيسي نونو إسبيريتو سانتو، بعد بداية مخيبة للآمال في موسم دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب).

مدرب أمضى أكثر من عام ولم يُعد الفريق إلى الممتاز

يبلغ نونو 52 عامًا، وكان قد تسلم تدريب الفريق في سبتمبر 2025. أشرف على هبوط وست هام من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وكان الفريق اللندني يُعدّ على نطاق واسع من أبرز المرشحين للصعود المباشر هذا الموسم.

غادر النادي أيضًا مساعد المدرب روي بيدرو سيلفا ومدرب حراس المرمى روي باربوسا.

ثماني مراكز في الترتيب وخسارتان على الأرض

يحتل وست هام حاليًا المركز الثامن، ويتأخر بست نقاط عن المتصدر ميدلزبره. وفاز الفريق في مباراتين فقط من آخر ست مباريات خاضها.

وتلقى الفريق خسارتين متتاليتين على أرضه، الأولى أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، والثانية أمام وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-1 يوم السبت.

ثلاثة مدربين يقودون الفريق مؤقتًا

سيتولى مارك نوبل وستيف بوتس وجيرارد بريندرفيل قيادة الفريق بصفة مؤقتة. وتكون مباراتهم الأولى في هذه المهمة أمام كارديف سيتي في التشامبيونشيب مساء الأربعاء.

وذكر بيان النادي أن مجلس الإدارة أجرى مراجعة شاملة لبداية الموسم، وخلص إلى أن التغيير ضروري في هذا التوقيت لإبقاء أهداف النادي وتوقعاته على المسار الصحيح.

وشكر النادي نونو وروي وروي على جهدهم والتزامهم خلال فترة عملهم، وتمنى لهم التوفيق مستقبلًا. وأعلن أن عملية البحث عن مدرب رئيسي جديد بدأت بالفعل.