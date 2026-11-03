تشير تسريبات جديدة إلى أن أبل تعتزم طرح آيفون 18 وآيفون 18e وآيفون إير 2 معًا في النصف الأول من 2027، بعد أن اكتفت في سبتمبر 2026 بإطلاق آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وأول هاتف قابل للطي لديها باسم «آيفون ديو». ولم يصدر عن الشركة حتى الآن أي موعد رسمي.

آيفون 18 بمعالج بتقنية 2 نانومتر وكاميرا مزدوجة

يُتوقع أن يأتي آيفون 18 العادي بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. ويُقال إنه سيحتفظ بتصميم «دايناميك آيلاند» المعتاد، ويعمل بمعالج A20 المصنّع بتقنية 2 نانومتر.

وتشمل المزايا المنتظرة أيضًا بصمة الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية أكبر من سابقه.

آيفون 18e يحافظ على الشاشة ويرفع دقة الكاميرا الأمامية

تفيد تقارير حديثة بأن آيفون 18e سيبقي على شاشة OLED بقياس 6.12 بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز. ويُتوقع أن يحمل كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وقد تقفز دقة الكاميرا الأمامية إلى 24 ميجابكسل.

وقد يحصل الهاتف كذلك على معالج A20 بتقنية 2 نانومتر. وتدل هذه التفاصيل على أن أبل ستركّز على التحسينات الداخلية أكثر من التغييرات الكبيرة في التصميم.

آيفون إير 2 أنحف بسماكة 5.2 ملم

يُنتظر أن يأتي آيفون إير 2 بشاشة OLED قياس 6.55 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وقد يزوَّد بكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل لكل منهما، وبطارية أكبر، وجسم أقل سماكة تبلغ 5.2 ملم.

ومن الترقيات المتوقعة الأخرى معالج A20 برو، وشريحة الاتصال اللاسلكي N2 من أبل، ومودم C2.

تلميح إلى زيادة في الأسعار

يلمّح التسريب إلى ارتفاع في السعر دون أن يذكر الرقم المتوقع. وتبدأ الأسعار الحالية في الولايات المتحدة من 699 دولارًا لآيفون 17e، و899 دولارًا لآيفون 17، و1099 دولارًا لآيفون إير.

وكانت أبل قد رفعت في سبتمبر أسعار طرازاتها الحالية بمقدار 100 دولار، ما يجعل زيادة جديدة على الطراز العادي القادم واردة. وتوقفت الشركة عن بيع آيفون 17 برو وبرو ماكس بعد وصول خلفيهما.

وبحسب ما يُتداول، تستهدف أبل مارس أو أبريل 2027 لإطلاق الطرازات الثلاثة.