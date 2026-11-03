كشفت وثيقة اعتماد صينية أن هاتف سامسونج Galaxy A58 المرتقب سيحافظ على سرعة الشحن نفسها التي قدّمها سلفه Galaxy A57، وذلك قبل أشهر من إطلاقه المتوقع في مطلع عام 2027.

شهادة CCC تكشف قدرة الشحن

حصل جهاز سامسونج غير معلن يحمل رقم الطراز SM-A5860 على شهادة الاعتماد الصينية الإلزامية (CCC). ويمثّل هذا الطراز النسخة الصينية من Galaxy A58.

وتُظهر وثيقة الشهادة أن الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، عبر جهد 10 فولت وتيار 4.5 أمبير، أو جهد 15 فولت وتيار 3 أمبير. وتؤكد القائمة المنشورة أن الجهاز سيُباع من دون شاحن مرفق في العلبة.

60 واط لا تزال حكرًا على الفئة الراقية

قدّمت سامسونج الشحن بقدرة 60 واط مع Galaxy S26 Ultra. غير أن الشركة، بحسب ما يبدو، لم تصبح جاهزة بعد لنقل هذه الميزة إلى الطُرز الأرخص، إذ تطابق سرعة A58 ما كان عليه A57.

كاميرات ومواصفات بلا تغيير يُذكر

أفادت تسريبات سابقة بأن Galaxy A58 سيحتفظ بكاميرات Galaxy A57 نفسها. فالكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا الزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفي فبدقة 12 ميجابكسل.

ويُتوقع أيضًا أن يبقى الهاتف على معيار مقاومة IP68، ومكبّرات الصوت الستيريو، وقارئ البصمة تحت الشاشة، كما في سلفه. وتنحصر التحسينات الكبرى المحتملة في شاشة أكثر سطوعًا وأداء أسرع، إذ يُرجَّح أن يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1780 المرتقب.

إصدارات سامسونج المقبلة

أنهت سامسونج إطلاق هواتفها لهذا العام. وتضم إصداراتها المقبلة سلسلة Galaxy S27 الراقية، إلى جانب هاتفي Galaxy A38 وGalaxy A58 من الفئة المتوسطة، ومن المتوقع أن تصل جميعها إلى الأسواق في مطلع عام 2027.