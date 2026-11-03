بدأت جوجل نشر إصلاح لمشكلة استنزاف البطارية التي أصابت ساعات Pixel Watch خلال الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يكتمل الطرح في غضون يومين تقريبًا.

إصلاح عبر متجر Play لا عبر تحديث النظام

لا يحتاج الحل إلى تحديث لنظام Wear OS. المطلوب تحديث تطبيقات النظام على الساعة من متجر Play. وقد حددت الشركة الخطوات: الضغط على التاج في الساعة، ثم فتح تطبيق Play Store، ثم اختيار «Manage apps» فـ«Update all».

ولأن الطرح تدريجي، قد لا يظهر تحديث التطبيق فور بدء التوزيع. وإذا لم يعرض المتجر أي تحديثات معلّقة، يُنصح بالعودة والتحقق لاحقًا. وبعد تثبيت جميع التحديثات المعلّقة، يُستحسن إعادة تشغيل الساعة.

مشكلة أقرّت بها الشركة بعد أيام من ظهورها

كانت المشكلة قد بدأت قبل أيام. وأقرّت بها جوجل في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، ووعدت بإصلاح سريع. وأكدت الشركة أن الخلل يطال عددًا قليلًا من مستخدمي Pixel Watch.

غير أن شكاوى المستخدمين شملت جميع طُرز الساعة المدعومة حاليًا، من Pixel Watch 2 إلى Pixel Watch 5.

ولم تكشف جوجل السبب الدقيق للخلل. وبما أن الحل لا يمر عبر تحديث النظام، يُرجَّح أن المصدر خلل في أحد تطبيقات النظام نفسها.

من يومين إلى 12 ساعة

كانت أحدث ساعات جوجل تدوم نحو يومين بشحنة واحدة. لكن المدة هبطت فجأة لدى المتضررين إلى ما بين 12 و16 ساعة.

وكاتب هذا المقال من بين المتضررين. فساعته Pixel Watch 4 كانت تصمد نحو يوم ونصف بشحنة واحدة، ثم صار بلوغ 12 ساعة أمرًا صعبًا.

ظنّ في البداية أن صحة البطارية تراجعت مع الاستخدام. لكن الانخفاض بدا كبيرًا وفجائيًا، وجاء إقرار جوجل بالمشكلة ليؤكد أن الخلل في النظام لا في ساعته.