يتجه نادي ليفربول إلى فتح باب المحادثات مع قائده الهولندي فيرجيل فان دايك بشأن عقد جديد، إذ يرغب في إبقائه في أنفيلد إلى ما بعد نهاية موسم 2026/27، بحسب ما كُشف يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

عقد لعام واحد وخيارات إضافية

يبلغ المدافع من العمر 35 عامًا، وينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل. وتتضمن الصيغ المطروحة على الطاولة اتفاقًا لمدة 12 شهرًا مع خيارات إضافية محتملة.

لا توجد عجلة لإنهاء المفاوضات. غير أن إدارة النادي تريد أن يدرك اللاعب أنه ما زال جزءًا مهمًا من خططها، وفان دايك من جهته مستقر في أنفيلد ومنفتح على فكرة البقاء.

لاعب لا غنى عنه في دفاع إيراولا

لا يزال فان دايك محوريًا في خط دفاع الفريق الذي يدربه أندوني إيراولا. ولعب كل دقيقة من مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

وتكتسب قيادته قيمة خاصة مع تطور المدافعين الشابين جيريمي جاكيه وجيوفاني ليوني بجانبه.

الأجور قد تعرقل الاتفاق

قد يشكل الراتب عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، فالقائد من أعلى مدافعي أوروبا أجرًا. وإذا جرى الاتفاق على عقد جديد، فقد يلزم إدخال تعديل على راتبه.

خطة الانتظار حتى 2027 تتغير

يغيّر هذا التحرك ما ذُكر سابقًا، فقد كان ليفربول يخطط للانتظار حتى 2027 قبل اتخاذ قرار نهائي. وكان الهدف من ذلك تقييم أداء اللاعب ولياقته ودوره على المدى البعيد.

وفي موازاة ذلك، يتابع النادي مدافعين شبانًا في مركز قلب الدفاع، ويعمل بشكل دائم على مستقبل رونالد أراوخو.