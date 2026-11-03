كشفت شركة vivo عن هاتف «vivo V80 FE» في قائمة منشورة على موقعها الرسمي في الفلبين، في مؤشر على اقتراب طرحه في الأسواق. ونشرت الشركة المواصفات الكاملة للجهاز، لكنها لم تحدد بعد سعره ولا موعد توفره.

تصميم قريب من V80 العادي وكاميرا خلفية أقل

يشبه V80 FE في تصميمه هاتف «vivo V80» العادي الذي ظهر في الأسواق العالمية الشهر الماضي. الفارق الظاهر بين الجهازين أن النسخة الجديدة تحمل كاميرا خلفية أقل.

سيُطرح الهاتف عند إطلاقه بلونين هما «Chill Green» و«Sparkling Gold». ويحمل تصنيف مقاومة IP69.

معالج Dimensity 7400-Turbo وشاشة AMOLED بسطوع 3,000 شمعة

يعمل الهاتف بمعالج «MediaTek Dimensity 7400-Turbo»، وترافقه ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت. أما التخزين فيصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في حده الأقصى. ويصل أقصى سطوع لها إلى 3,000 شمعة، فيما يوجد قارئ البصمة أسفل الشاشة.

يعمل الجهاز بنظام «OriginOS 7» المبني على أندرويد 17.

كاميرات بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 7,000 مللي أمبير/ساعة

تضم الكاميرا الخلفية عدستين، الأولى رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية واسعة جدًا بالدقة نفسها. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا.

تبلغ سعة البطارية 7,000 مللي أمبير/ساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط.