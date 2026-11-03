كشفت جوجل خلال قمة «Android Dev Summit 2026» عن حزمة تطوير برمجية (SDK) جديدة خاصة بخدمة «Quick Share»، تتيح للمطورين من الأطراف الثالثة دمج نظام مشاركة الملفات اللاسلكي العابر للمنصات مباشرة داخل تطبيقاتهم. وستدعم الحزمة أنظمة أندرويد وiOS وiPadOS.

موعد الإصدار والتطبيقات الأولى

من المقرر أن تصدر الحزمة في النصف الأول من عام 2027. وهذا يعني أن التطبيقات المزودة بالميزة قد تبدأ بالظهور في النصف الثاني من العام المقبل.

وتعمل «Quick Share» منذ إطلاقها في عام 2020، وقد شهدت خلال هذه المدة محطتين بارزتين: الأولى دمجها مع خدمة «Nearby Share» من جوجل، والثانية حصولها على توافق مع «AirDrop».

مشاركة من داخل التطبيق دون قائمة النظام

حاليًا تتطلب المشاركة عبر «Quick Share» فتح قائمة المشاركة في نظام أندرويد، ثم التنقل في واجهة «Quick Share» الكاملة. ومع الحزمة الجديدة سيتمكن المطورون من تضمين المشاركة داخل تطبيقاتهم دون تشغيل قائمة النظام العامة.

وعند استدعاء الميزة داخل التطبيق، تظهر نافذة مصغرة في أسفل الشاشة. ويستطيع المستخدمون من خلالها معاينة الملفات قبل إرسالها إلى الأجهزة القريبة.

تشفير وسرعة نقل ودون خوادم

تتم حماية عمليات النقل بتشفير تام بين الطرفين (end-to-end)، وذلك بين الأجهزة المتصلة بالشبكة المحلية نفسها. وتتولى الحزمة إعداد نقطة الاتصال المحلية (hotspot) تلقائيًا.

وتعتمد على تقنية «Wi-Fi Direct» لتحقيق سرعات نقل عالية. وتبقى الصور ومقاطع الفيديو وسائر الملفات دون ضغط أثناء النقل.

ولا يحتاج المطورون إلى تشغيل بنية خوادم لدعم هذه الميزة.