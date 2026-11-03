عرض الرئيس التنفيذي ليوفنتوس جوفاني كارنيفالي رؤيته للسنوات المقبلة أمام الجمعية العمومية للمساهمين، التي انعقدت صباح الثلاثاء 3 نوفمبر في ملعب «أليانز» بمدينة تورينو. وأكد أن النادي يحتاج إلى هوية إيطالية أقوى، وإلى استعادة الحماس والشعور بالانتماء.

رئيس تنفيذي يقرّ بتعثر النتائج ويطلب تعاون الجميع

عُيّن كارنيفالي في يونيو من هذا العام خلفًا لداميين كوموللي. وقال إنه درس النادي طوال الأشهر الأربعة الماضية، وإنه يحب التحديات والأشياء الجديدة.

ورأى أن أمام النادي مجالًا كبيرًا للتحسّن، مشيرًا إلى أن ملعب «أليانز» ومركز «جيه ميديكال» وفندق «جيه-هوتيل» منشآت لفتت الأنظار من الخارج. وأقرّ في المقابل بأن نتائج الفريق في السنوات الأخيرة لم تكن إيجابية، وقال إن تجاوز اللحظات الصعبة لا يتم إلا بالتعاون الجماعي.

وأضاف أن العمل يتطلب بذل الجهد والجدية والرغبة القوية في الإنجاز، مع أفكار واضحة ومعرفة بالوجهة المطلوبة.

قسم جديد للكشف عن المواهب ومشروع يشمل الفئات كلها

كشف كارنيفالي أنه يعمل مع ماسارا وأوتولييني على أمور جديدة، من بينها استحداث قسم للكشف عن المواهب لم يكن موجودًا من قبل. وأوضح أن النجاح يتطلب تخطيطًا واستمرارية وتنافسية ومشروعًا شاملًا يضم الفريق الأول وفريق «نكست جين» وقطاع الشباب.

وشدد على ضرورة تطوير لاعبين شباب يصلون يومًا ما إلى الفريق الأول. وقال إن على يوفنتوس أن يكون قدوة داخل الملعب وخارجه في الشمول واحترام الآخرين والاستدامة البيئية والارتباط بالمجتمع المحلي، وإن النادي يسعى إلى البقاء قريبًا من الشباب، ولذلك أطلق «كريتور لاب».

قواعد اللعب المالي النظيف تُصعّب العودة السريعة

وجّه كارنيفالي كلامه إلى الجماهير طالبًا منها دعم الفريق في الأوقات الصعبة، وأشاد بحضورها الكبير حتى خارج إيطاليا. وقال إنه أبلغ اللاعبين بضرورة إظهار الاحترام لها.

وأشار إلى أن قواعد اللعب المالي النظيف ستجعل عودة النادي السريعة أصعب. وأوضح أن النادي لا يتوقع تحقيق إنجاز استثنائي بين ليلة وضحاها، وأن عليه الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي (يويفا)، مؤكدًا أن إعادة بناء نادٍ كبير تحتاج إلى وقت.

سابع الترتيب ومباراة أوروبية يوم الخميس

يحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ست نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، بعدما جمع 17 نقطة في عشر مباريات هذا الموسم. وكان الفريق قد فاز على نابولي 2-0 في آخر مباراة له بالدوري يوم الأحد.

ويستعد الفريق لمواجهة إيه زد ألكمار في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل. ومدرب الفريق لوتشيانو سباليتي مرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2028.