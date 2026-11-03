أعلنت شركة آبل إيرادات قياسية بلغت 114.5 مليار دولار عن الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهي الربع المالي الرابع للشركة، بنمو 12% على أساس سنوي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 47.9%، فيما ارتفع ربح السهم 14% ليصل إلى 2.10 دولار.

وأضافت استردادات الرسوم الجمركية 0.05 دولار إلى ربح السهم ونقطة مئوية واحدة إلى هامش الربح الإجمالي. وعن السنة المالية 2026 كاملة، المنتهية في سبتمبر، سجلت الشركة إيرادات قياسية قدرها 479 مليار دولار، مع نمو بخانتين في ربح السهم.

الآيفون والخدمات في الصدارة

حقق الآيفون 57.6 مليار دولار في ربع سبتمبر، مقابل 49.0 مليار دولار قبل عام. وبلغت مبيعاته للسنة كاملة 254.1 مليار دولار، مقابل 209.6 مليار دولار في السنة السابقة.

أما الخدمات فبلغت إيراداتها 31.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، مقابل 28.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مدار السنة وصلت إلى 123.3 مليار دولار، مقابل 109.2 مليار دولار.

ماك يتقدم وآيباد يتراجع

صعدت مبيعات ماك إلى 10.8 مليار دولار في الربع، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام، لتصبح ثالث أكبر فئة في الشركة. وتبادل ماك الموقع مع فئة الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات، التي تراجعت من 9.0 إلى 8.3 مليار دولار. وتفوق ماك على هذه الفئة في مبيعات السنة كاملة أيضًا.

في المقابل، انخفضت مبيعات آيباد من 6.9 إلى 6.2 مليار دولار.

الأمريكتان أكبر الأسواق

ظلت الأمريكتان أكبر أسواق آبل، بمبيعات صافية بلغت 48.7 مليار دولار في الربع. وجاءت أوروبا ثانية بـ32 مليار دولار، تلتها الصين الكبرى بـ17.5 مليار دولار.

منتجات جديدة لم تظهر في الأرقام بعد

أطلقت آبل الشهر الماضي مجموعة منتجات، بينها أجهزة ماك بوك جديدة تضم أول ماك بوك يعمل باللمس، وآيباد ميني بشاشة OLED. وشملت الإطلاقات توسيعًا لمنتجات المنزل الذكي: شاشة ذكية وكاميرات ومنظمات حرارة وأقفالًا ومكبرات صوت ذكية، إضافة إلى جهاز Apple TV جديد مرتفع السعر.

وبدأ شحن آيفون Duo في أواخر أكتوبر، وهو أهم إطلاق في المجموعة. ولم تنعكس هذه المنتجات بعد في الأرقام المعلنة، إذ سيظهر أثرها في التقرير المالي المقبل.

ترنوس: أفضل سنة مالية في تاريخ الشركة

قال الرئيس التنفيذي جون ترنوس إن آبل سجلت رقمًا قياسيًا لربع سبتمبر، وإن الآيفون حقق رقمًا قياسيًا لهذا الربع، وإن الخدمات بلغت أعلى مستوى لها، مضيفًا أن ذلك يختم أفضل سنة مالية في تاريخ الشركة.

ووصف ترنوس آيفون Duo بأنه الآيفون الأكثر تحولًا منذ الآيفون الأصلي، وقال إن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس هما أقوى هواتف آبل حتى الآن. وأضاف أن الشركة قدمت جيلًا جديدًا كليًا من أجهزة المنزل، وأدخلت اللمس إلى ماك لأول مرة. واعتبر أن هذه المجموعة، مع سيري الجديد بالكامل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدعم الشركة في موسم الأعياد.