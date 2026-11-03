سعة اسمية تقارب 5882 ملي أمبير ساعة

كشف تسريب جديد أن هاتف Galaxy A38 من سامسونج سيأتي ببطارية أكبر من سابقه، بسعة اسمية تبلغ 5882 ملي أمبير ساعة. ويُرجَّح أن تسوّق الشركة هذه السعة على أنها 6000 ملي أمبير ساعة.

وتزيد هذه السعة بنسبة 20% عن بطارية Galaxy A37. وبذلك سيكون Galaxy A38 أول هاتف متوسط من سلسلة Galaxy A يأتي ببطارية بهذه السعة.

سقف 5000 ملي أمبير ساعة يبدأ بالتراجع

ظلّت سامسونج لسنوات تحدّد السعة القصوى لبطارية هواتفها المتوسطة والرائدة عند 5000 ملي أمبير ساعة. ويُتوقع أن يبدأ هذا الوضع بالتغيّر في العام المقبل، بدءًا من هاتفي Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra.

وبحسب التسريب، فإن البطارية الأكبر لن تقتصر على الفئة الرائدة، إذ ستصل أيضًا إلى هاتف Galaxy A38 من الفئة المتوسطة.

الشحن والكاميرات بلا تغيير

يدعم Galaxy A37 الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، ويُتوقع أن يحافظ خَلَفه على سرعة الشحن نفسها. أي أن الزيادة في السعة لن تصاحبها زيادة في قدرة الشحن.

وكان تقرير سابق قد ذكر أن Galaxy A38 سيحتفظ بإعداد كاميرات Galaxy A37 نفسه. ويضم هذا الإعداد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل.