تصدّر فيلم «Elsinore» قائمة المرشحين لجوائز الفيلم البريطاني المستقل (BIFA) لعام 2026 بحصوله على 12 ترشيحاً، في إعلان صدر يوم الثلاثاء على لسان الفائزَين السابقَين بالجائزة جاي ليكورغو وبوسي ستيرلينغ.

دراما سيرة ذاتية تفتتح مهرجان لندن

الفيلم دراما سيرة ذاتية من إنتاج «ستوديوكانال»، وكان الفيلم الافتتاحي لمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد الفيلم البريطاني. يؤدي أندرو سكوت فيه دور إيان تشارلسون، نجم «Chariots of Fire»، الذي عُرض عليه دور هاملت على المسرح الوطني في لندن وهو يعاني مضاعفات الإيدز.

ووفق النص، وضع أداء سكوت اسمه في سباق أوسكار أفضل ممثل.

تشمل ترشيحات «Elsinore» أفضل فيلم بريطاني مستقل، وأفضل مخرج لسيمون ستون، وأفضل أداء رئيسي لسكوت، وأفضل ممثل مساعد لبيلي بايبر.

توزيع الترشيحات على بقية الأفلام

جاء «I See Buildings Fall Like Lightning» لكلير بارنارد في المرتبة الثانية بثمانية ترشيحات. وحصل «Animol»، أول عمل روائي طويل لأشلي والترز، على سبعة.

ونال الفيلم الناطق بالويلزية «Effi O Blaenau» وفيلم «Queen at Sea» ستة ترشيحات لكل منهما، بينها أفضل فيلم بريطاني مستقل. أما أفلام الإخراج الأول «Extra Geography» و«Straight Circle» و«Florid» فحصل كل منها على خمسة ترشيحات.

وحصل «Tender Loving Care»، آخر أفلام المخرج مايك لي، على ثلاثة ترشيحات، بينها أفضل فيلم بريطاني مستقل وأفضل مخرج.

المتنافسون في الفئات الرئيسية

فئة أفضل أداء رئيسي محايدة جندرياً، ويتنافس فيها سكوت إلى جانب جولييت بينوش عن «Queen at Sea»، وإيرين دوهرتي عن «Faith»، وجوناثان جولز عن «Florid»، وتوت نيوت عن «Animol»، وليسا غوينليان عن «Effi O Blaenau».

دوهرتي فازت بجائزة إيمي، ويمثّل هذا الدور أول بطولة لها بحسب النص. وكذلك يخوض جولز ونيوت أول دور رئيسي لهما، فيما وصف النص نيوت بأنها وجه جديد.

أما المرشحون لأفضل فيلم بريطاني مستقل فهم «Effi O Blaenau» و«Elsinore» و«I See Buildings Fall Like Lightning» و«Queen at Sea» و«Tender Loving Care». وفي فئة أفضل مخرج تتنافس كلير بارنارد وأندرو هاي ومارك جنكين ومايك لي وسيمون ستون.

وتضم قائمة أفضل ممثل مساعد آنا كالدر-مارشال وتوم كورتناي وسيكو دياببي وكلير فوي وبيلي بايبر وبيل بولمان.

موعدا إعلان الفائزين

ستُعلن أسماء الفائزين على مرحلتين. تبدأ الأولى في 24 نوفمبر بإعلان الفائزين في فئات الحرفة عبر حسابات الجوائز على وسائل التواصل.

أما باقي الفئات فتُعلن في حفل يقام في 6 ديسمبر على مسرح «راوندهاوس» في لندن.