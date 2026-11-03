سافر روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، إلى إنجلترا خلال الأسابيع الأخيرة لمشاهدة عدد من اللاعبين الإيطاليين في المباريات، غير أن المدافع جيوفاني ليوني، الذي كان يأمل في رؤيته فوق أرض الملعب، لم يكن جاهزاً للعودة بعد.

تعافٍ أطول من المتوقع

يعاني ليوني من قطع في الرباط الصليبي أُصيب به في سبتمبر 2025، وغاب بسببه عن الملاعب أكثر من عام. وتأجلت عودته أكثر من مرة، فيما ما زال منتخب إيطاليا وناديه ليفربول ينتظران رؤيته يلعب من جديد. وكان أندوني إيراولا قد قال في الشهر الماضي إن المدافع سيعود إلى التدريبات الجماعية خلال التوقف الطويل في سبتمبر وأكتوبر. لكن مرحلة التعافي استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

رهان على توقف نوفمبر

يعوّل مانشيني الآن على ما بعد توقف نوفمبر. فهو يأمل أن يمنح أطباء ليفربول اللاعب الضوء الأخضر للعودة إلى المنافسة، ليتمكن من متابعته عن قرب.

مسيرة لم تبدأ فعلياً بعد

انتقل ليوني إلى ليفربول بعد أن كان في صفوف نادي بارما. ونال أول استدعاء له إلى منتخب إيطاليا في سبتمبر 2025، في عهد جينارو غاتوزو. لكن الفرحة لم تدم طويلاً. فبعد أسابيع من ذلك الاستدعاء، أُصيب بالرباط الصليبي في أول ظهور له بقميص ليفربول. وبذلك لم يخض المدافع حتى الآن أي مباراة دولية مع المنتخب الأول. أما رصيده مع ليفربول فيقتصر على مشاركة واحدة فقط.