كشفت مراجعة لسماعات AirPods 5 من أبل، نُشرت الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أن الجيل الجديد أفضل من سابقه بوضوح، لكنه لا يبلغ مستوى طراز AirPods Pro 3.

إلغاء الضوضاء يصبح متاحًا في الطرازين

أبرز ما استجد في الجيل الخامس هو إدراج خاصية إلغاء الضوضاء (ANC) في الطرازين معًا. لم يعد المستخدم مضطرًا إلى دفع مبلغ إضافي للحصول عليها.

يبلغ سعر الطراز الأقل ثمنًا 129 دولارًا، وهي صفقة أفضل، بحسب كاتب المراجعة، من AirPods 4 العادية عند إطلاقها. ويدعم الطرازان ميزات Conversation Awareness وLive Translation والصوت المكاني (Spatial Audio)، إضافة إلى ميزات Siri.

تقول أبل إن إلغاء الضوضاء في الجيل الجديد يزيل حتى 50 في المئة من الضوضاء الخارجية أكثر مقارنة بـ AirPods 4 المزودة بخاصية ANC. وتعزو الشركة ذلك إلى بنية صوتية جديدة متعددة المنافذ وتحسين في معالجة الصوت.

لا يستطيع الكاتب التحقق من هذه النسبة، لكنه لمس تحسنًا واضحًا أثناء الاختبار. وخلال رحلة جوية داخلية، أبلت السماعات بلاءً حسنًا في كتم صوت محركات الطائرة. غير أنها لم تُخفِ أجواء المقصورة تمامًا، وما زالت AirPods Pro 3 تتفوق عليها في العزل. ومع ذلك فالتحسن كبير قياسًا بـ AirPods 4 مع ANC.

وضع الشفافية والصوت التكيفي أقرب إلى الطبيعة

يبدو وضع الشفافية أكثر طبيعية من قبل. ويرى الكاتب أن الصوت التكيفي (Adaptive Audio) مفيد، إذ يوازن تلقائيًا بين إلغاء الضوضاء والشفافية بحسب المحيط.

أثناء الجري، حين اقتربت خطوات من الخلف، خفضت السماعات صوت الموسيقى وسمحت بمرور مزيد من أصوات المحيط. كان الانتقال سلسًا لدرجة أن الصوت الخارجي كاد يمتزج بالأغنية.

يرى الكاتب أن التصميم المفتوح قد يناسب من يجرون في الخارج أو يتنقلون يوميًا أكثر من الإحكام الأشد في طراز Pro. الثمن هو عزل أقل مقابل إحساس أكثر طبيعية بما يجري حول المستخدم.

الملاءمة تحسم الفارق مع Pro أثناء الرياضة

يفضّل الكاتب عمومًا أطراف السيليكون في AirPods Pro 3 على التصميم شبه المفتوح في AirPods 5. فهذا الطراز يمنح إحكامًا جيدًا دون إحساس بانسداد الأذن، ويتيح مقاسات قابلة للتبديل لضبط الملاءمة.

يُحدث هذا الإحكام فرقًا ملحوظًا أثناء التمارين الرياضية. فخلال جري طويل، بدأت AirPods 5 تنزلق مع تراكم العرق، بينما بقيت طرازات Pro في مكانها.

والملاءمة الأكثر ثباتًا في طراز Pro تحسّن كذلك إلغاء الضوضاء بشكل طبيعي.